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Акции Nvidia растут более чем на 5% после выхода отчета

Акции Nvidia растут более чем на 5% после выхода отчета - 27.08.2026, ПРАЙМ

Акции Nvidia растут более чем на 5% после выхода отчета

Акции американского разработчика видеокарт Nvidia растут в цене более чем на 5% после закрытия основных торгов среды на фоне выхода отчета за второй квартал... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T05:16+0300

2026-08-27T05:16+0300

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ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Акции американского разработчика видеокарт Nvidia растут в цене более чем на 5% после закрытия основных торгов среды на фоне выхода отчета за второй квартал финансового года, в котором компания продемонстрировала рекордную выручку, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 4.49 мск акции компании дорожали на 5,4%, до 220,99 доллара за бумагу. Торги среды бумаги завершили снижением на 1,59%, до 209,66 доллара. "Компания Nvidia сегодня отчиталась о выручке за второй квартал, завершившийся 26 июля 2026 года, в размере 96,2 миллиарда долларов, что на 18% больше показателя предыдущего квартала и на 106% превышает результат аналогичного периода прошлого года", - говорится в пресс-релизе. По данным газеты Wall Street Journal, показатель стал рекордным. По итогам квартала чистая прибыль корпорации взлетела в 2,3 раза в годовом исчислении, достигнув 59,688 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию увеличилась более чем вдвое - до 2,22 доллара против 1,01 доллара годом ранее. При этом за первые шесть месяцев текущего финансового года чистая прибыль Nvidia достигла 118,01 миллиарда долларов, увеличившись в 2,6 раза по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю в 45,2 миллиарда долларов. Выручка компании увеличилась почти в два раза в годовом выражении, составив 177,84 миллиарда долларов против 90,81 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее. В третьем квартале 2027 финансового года Nvidia ожидает выручку на уровне около 108 миллиардов долларов (плюс-минус 2%), говорится в прогнозе компании. При этом корпорация подчеркнула, что не закладывает в расчеты доходы от поставок вычислительных решений для центров обработки данных в Китай. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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торги, рынок, китай, калифорния, nvidia