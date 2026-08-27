https://1prime.ru/20260827/aktsii-872719141.html
Рынок акций РФ снижается в начале утренней торговой сессии
Рынок акций РФ снижается в начале утренней торговой сессии - 27.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ снижается в начале утренней торговой сессии
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии четверга снижается на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:43+0300
2026-08-27T08:43+0300
2026-08-27T08:43+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872719141.jpg?1787809424
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии четверга снижается на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск понижался на 0,29%, до 2065,36 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Рынок акций РФ снижается в начале утренней торговой сессии
Рынок акций РФ в начале утренней сессии снижается на 0,29% - до 2065,36 пункта
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии четверга снижается на 0,29%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск понижался на 0,29%, до 2065,36 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.