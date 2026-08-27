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Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности

Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности - 27.08.2026, ПРАЙМ

Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности

Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 9% после публикации финансовой отчетности, свидетельствуют... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:43+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 9% после публикации финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск акции компании дешевеют на 9,04%, до 27,76 доллара за бумагу. Торги среды акции завершили ростом стоимости на 3,39%, до 27,89 доллара. Согласно прогнозам компании, в текущем, четвертом квартале 2025-2026 финансового года разводненная прибыль на акцию может составить 0,74-0,84 доллара, включая предполагаемые 0,08 доллара оцениваемого возврата по таможенным пошлинам. Без роста на 0,08 доллара за счет возврата пошлин прогноз по прибыли на акцию не оправдал бы ожиданий экспертов, считает аналитик агентства Блумберг Ву Джин Хо (Woo Jin Ho). При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию в третьем квартале фингода (завершился 31 июля) выросла до 0,83 доллара с 0,75 доллара годом ранее при прогнозе аналитиков в 0,66 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции составила 0,71 доллара после 0,8 доллара годом ранее. Чистая прибыль снизилась в отчетном квартале на 13,4% в годовом выражении, до 661 миллиона долларов. Выручка за эти три месяца выросла на 12,5% в годовом выражении, до 15,677 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 14,34 миллиарда. Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 70% выручки всей компании, увеличилась на 18% - до 11,767 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) снизился на 2,2% - до 3,912 миллиарда долларов. За три квартала финансового года чистая прибыль снизилась на 4,5% в годовом выражении, до 1,656 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,79 доллара с 1,82 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 9,5% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 44,523 миллиарда долларов. HP Inc - американская компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard: инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.

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