Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/aktsii-872719245.html
Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности
Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности - 27.08.2026, ПРАЙМ
Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности
Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 9% после публикации финансовой отчетности, свидетельствуют... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:43+0300
2026-08-27T08:43+0300
рынок
торги
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872719245.jpg?1787809435
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 9% после публикации финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск акции компании дешевеют на 9,04%, до 27,76 доллара за бумагу. Торги среды акции завершили ростом стоимости на 3,39%, до 27,89 доллара. Согласно прогнозам компании, в текущем, четвертом квартале 2025-2026 финансового года разводненная прибыль на акцию может составить 0,74-0,84 доллара, включая предполагаемые 0,08 доллара оцениваемого возврата по таможенным пошлинам. Без роста на 0,08 доллара за счет возврата пошлин прогноз по прибыли на акцию не оправдал бы ожиданий экспертов, считает аналитик агентства Блумберг Ву Джин Хо (Woo Jin Ho). При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию в третьем квартале фингода (завершился 31 июля) выросла до 0,83 доллара с 0,75 доллара годом ранее при прогнозе аналитиков в 0,66 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции составила 0,71 доллара после 0,8 доллара годом ранее. Чистая прибыль снизилась в отчетном квартале на 13,4% в годовом выражении, до 661 миллиона долларов. Выручка за эти три месяца выросла на 12,5% в годовом выражении, до 15,677 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 14,34 миллиарда. Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 70% выручки всей компании, увеличилась на 18% - до 11,767 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) снизился на 2,2% - до 3,912 миллиарда долларов. За три квартала финансового года чистая прибыль снизилась на 4,5% в годовом выражении, до 1,656 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,79 доллара с 1,82 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 9,5% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 44,523 миллиарда долларов. HP Inc - американская компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard: инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции
Рынок, Торги, Акции
08:43 27.08.2026
 
Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации отчетности

Акции HP Inc снижаются на 9% после публикации финансовой отчетности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 9% после публикации финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск акции компании дешевеют на 9,04%, до 27,76 доллара за бумагу. Торги среды акции завершили ростом стоимости на 3,39%, до 27,89 доллара.
Согласно прогнозам компании, в текущем, четвертом квартале 2025-2026 финансового года разводненная прибыль на акцию может составить 0,74-0,84 доллара, включая предполагаемые 0,08 доллара оцениваемого возврата по таможенным пошлинам. Без роста на 0,08 доллара за счет возврата пошлин прогноз по прибыли на акцию не оправдал бы ожиданий экспертов, считает аналитик агентства Блумберг Ву Джин Хо (Woo Jin Ho).
При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию в третьем квартале фингода (завершился 31 июля) выросла до 0,83 доллара с 0,75 доллара годом ранее при прогнозе аналитиков в 0,66 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции составила 0,71 доллара после 0,8 доллара годом ранее. Чистая прибыль снизилась в отчетном квартале на 13,4% в годовом выражении, до 661 миллиона долларов.
Выручка за эти три месяца выросла на 12,5% в годовом выражении, до 15,677 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 14,34 миллиарда. Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 70% выручки всей компании, увеличилась на 18% - до 11,767 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) снизился на 2,2% - до 3,912 миллиарда долларов.
За три квартала финансового года чистая прибыль снизилась на 4,5% в годовом выражении, до 1,656 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,79 доллара с 1,82 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 9,5% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 44,523 миллиарда долларов.
HP Inc - американская компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard: инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.
 
РынокТоргиАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала