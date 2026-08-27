Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/aktsii-872733943.html
Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности
Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности - 27.08.2026, ПРАЙМ
Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности
Акции американского разработчика ПО Salesforce дорожают на 10% предторгах четверга после выхода полугодовой финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:03+0300
2026-08-27T15:03+0300
рынок
акции
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872733943.jpg?1787832224
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Акции американского разработчика ПО Salesforce дорожают на 10% предторгах четверга после выхода полугодовой финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.41 мск акции компании дорожают на 10,06%, до 226,3 доллара за бумагу. В среду акции снизились в цене на 0,03%, до 205,62 доллара. Согласно опубликованным данным, за второй квартал текущего финансового года (завершился 31 июля) чистая прибыль Salesforce выросла примерно вдвое в годовом выражении, до 3,526 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,29 доллара с 1,96 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 5,9 доллара, при прогнозе аналитиков в 3,27 доллара. Квартальная выручка поднялась на 10,8% в годовом выражении, до 11,345 миллиарда долларов хотя аналитик предполагали показатель на уровне 11,3 миллиарда долларов. За полугодие компания получила чистую прибыль в 5,633 миллиарда долларов, что выше в 1,6 раза показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию выросла до 6,67 доллара с 3,55 доллара. Выручка увеличилась на 12% в годовом выражении, до 22,478 миллиарда долларов. При этом компания повысила прогноз скорректированной разводненной прибыли на текущий финансовый год. Теперь компания ожидает показатель в диапазоне 16,67-16,71 доллара после 14,06-14,12 доллара, прогнозировавшихся ранее. Salesforce - разработчик одноименной CRM-системы - программного обеспечения для взаимодействия с клиентами. Основана в 1999 году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги
Рынок, Акции, Торги
15:03 27.08.2026
 
Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности

Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода полугодовой финансовой отчетности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Акции американского разработчика ПО Salesforce дорожают на 10% предторгах четверга после выхода полугодовой финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.41 мск акции компании дорожают на 10,06%, до 226,3 доллара за бумагу. В среду акции снизились в цене на 0,03%, до 205,62 доллара.
Согласно опубликованным данным, за второй квартал текущего финансового года (завершился 31 июля) чистая прибыль Salesforce выросла примерно вдвое в годовом выражении, до 3,526 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,29 доллара с 1,96 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 5,9 доллара, при прогнозе аналитиков в 3,27 доллара.
Квартальная выручка поднялась на 10,8% в годовом выражении, до 11,345 миллиарда долларов хотя аналитик предполагали показатель на уровне 11,3 миллиарда долларов.
За полугодие компания получила чистую прибыль в 5,633 миллиарда долларов, что выше в 1,6 раза показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию выросла до 6,67 доллара с 3,55 доллара. Выручка увеличилась на 12% в годовом выражении, до 22,478 миллиарда долларов.
При этом компания повысила прогноз скорректированной разводненной прибыли на текущий финансовый год. Теперь компания ожидает показатель в диапазоне 16,67-16,71 доллара после 14,06-14,12 доллара, прогнозировавшихся ранее.
Salesforce - разработчик одноименной CRM-системы - программного обеспечения для взаимодействия с клиентами. Основана в 1999 году.
 
РынокАкцииТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала