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Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности

Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности - 27.08.2026, ПРАЙМ

Акции Salesforce дорожают на 10% после выхода отчетности

Акции американского разработчика ПО Salesforce дорожают на 10% предторгах четверга после выхода полугодовой финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:03+0300

2026-08-27T15:03+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Акции американского разработчика ПО Salesforce дорожают на 10% предторгах четверга после выхода полугодовой финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.41 мск акции компании дорожают на 10,06%, до 226,3 доллара за бумагу. В среду акции снизились в цене на 0,03%, до 205,62 доллара. Согласно опубликованным данным, за второй квартал текущего финансового года (завершился 31 июля) чистая прибыль Salesforce выросла примерно вдвое в годовом выражении, до 3,526 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,29 доллара с 1,96 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 5,9 доллара, при прогнозе аналитиков в 3,27 доллара. Квартальная выручка поднялась на 10,8% в годовом выражении, до 11,345 миллиарда долларов хотя аналитик предполагали показатель на уровне 11,3 миллиарда долларов. За полугодие компания получила чистую прибыль в 5,633 миллиарда долларов, что выше в 1,6 раза показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию выросла до 6,67 доллара с 3,55 доллара. Выручка увеличилась на 12% в годовом выражении, до 22,478 миллиарда долларов. При этом компания повысила прогноз скорректированной разводненной прибыли на текущий финансовый год. Теперь компания ожидает показатель в диапазоне 16,67-16,71 доллара после 14,06-14,12 доллара, прогнозировавшихся ранее. Salesforce - разработчик одноименной CRM-системы - программного обеспечения для взаимодействия с клиентами. Основана в 1999 году.

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