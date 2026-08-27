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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,07%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,07% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,07%

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1,07%, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:14+0300

2026-08-27T19:14+0300

2026-08-27T19:14+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1,07%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 1,07% - до 2 093,4 пункта, долларовый РТС снизился на 0,9%, до 767,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 753,01 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс