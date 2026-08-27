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"Алроса" оценила запасы алмазов к концу первого полугодия

"Алроса" оценила запасы алмазов к концу первого полугодия - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Алроса" оценила запасы алмазов к концу первого полугодия

Оценка запасов алмазов "Алросы" к концу первого полугодия 2026 года увеличилась на 1,6% по сравнению с концом 2025 года и составила 150,841 миллиарда рублей,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:27+0300

2026-08-27T15:27+0300

2026-08-27T15:27+0300

финансы

алроса

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" к концу первого полугодия 2026 года увеличилась на 1,6% по сравнению с концом 2025 года и составила 150,841 миллиарда рублей, следует из отчета компании. По состоянию на 31 декабря 2025 года показатель запасов алмазов составлял 148,446 миллиарда рублей. При этом на конец первого полугодия текущего года запасы алмазов компании оценивались в 150,841 миллиарда рублей, говорится в отчетности "Алросы". Таким образом, показатель увеличился примерно на 1,6%.

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финансы, алроса