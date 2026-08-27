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"Алроса" отметила нормализацию запасов алмазов в Индии - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Алроса" отметила нормализацию запасов алмазов в Индии
"Алроса" отметила нормализацию запасов алмазов в Индии - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Алроса" отметила нормализацию запасов алмазов в Индии
"Алроса" наблюдает нормализацию запасов алмазов для огранки в Индии и рост цен на бриллианты, в частности, стабильный спрос на крупные бриллианты, следует из... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:28+0300
2026-08-27T16:41+0300
промышленность
индия
алроса
bcg
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Алроса" наблюдает нормализацию запасов алмазов для огранки в Индии и рост цен на бриллианты, в частности, стабильный спрос на крупные бриллианты, следует из релиза компании. "Компания отмечает нормализацию запасов в гранильном сегменте в Индии после масштабного "дестокинга" в 2024-2025 годах. Отмечается рост цен на бриллианты, в частности, стабильный спрос на "крупные" бриллианты свыше 2 каратов", - сказано в сообщении. Отмечается, что спрос на ювелирные украшения с бриллиантами растет в первую очередь в "премиальных" сегментах, а фактор дальнейшего снижения предложения будет балансироваться ростом цен на алмазное сырье в мире. Отраслевые эксперты (Bain, BCG, McKinsey) предполагают положительную динамику спроса на ювелирные украшения в сегменте люкс в 2026-2029 годах, что будет оказывать поддержку развороту на алмазном рынке, уточняется в релизе. Добыча алмазов в мире по итогам года сократится до минимума за последние 40 лет и составит 90-95 миллионов каратов, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы" ранее в августе.
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промышленность, индия, алроса, bcg
Промышленность, ИНДИЯ, Алроса, BCG
16:28 27.08.2026 (обновлено: 16:41 27.08.2026)
 
"Алроса" отметила нормализацию запасов алмазов в Индии

"Алроса" отметила нормализацию запасов алмазов для огранки в Индии

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Алроса" наблюдает нормализацию запасов алмазов для огранки в Индии и рост цен на бриллианты, в частности, стабильный спрос на крупные бриллианты, следует из релиза компании.
"Компания отмечает нормализацию запасов в гранильном сегменте в Индии после масштабного "дестокинга" в 2024-2025 годах. Отмечается рост цен на бриллианты, в частности, стабильный спрос на "крупные" бриллианты свыше 2 каратов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спрос на ювелирные украшения с бриллиантами растет в первую очередь в "премиальных" сегментах, а фактор дальнейшего снижения предложения будет балансироваться ростом цен на алмазное сырье в мире.
Отраслевые эксперты (Bain, BCG, McKinsey) предполагают положительную динамику спроса на ювелирные украшения в сегменте люкс в 2026-2029 годах, что будет оказывать поддержку развороту на алмазном рынке, уточняется в релизе.
Добыча алмазов в мире по итогам года сократится до минимума за последние 40 лет и составит 90-95 миллионов каратов, заявили РИА Новости в пресс-службе "Алросы" ранее в августе.
 
ПромышленностьИНДИЯАлросаBCG
 
 
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