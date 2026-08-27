https://1prime.ru/20260827/alros-872737496.html

Источник: "Алроса" соберет заявки на облигации от 20 миллиардов рублей

Источник: "Алроса" соберет заявки на облигации от 20 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Источник: "Алроса" соберет заявки на облигации от 20 миллиардов рублей

"Алроса" планирует 8 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:40+0300

2026-08-27T16:40+0300

2026-08-27T16:52+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Алроса" планирует 8 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации серии 002Р-03 с ежемесячными купонами и погашением через полтора года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 сентября. Организаторы выпуска - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, бизнес, россия, алроса, банк россии, альфа-банк