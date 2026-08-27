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Источник: "Алроса" соберет заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
Источник: "Алроса" соберет заявки на облигации от 20 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Источник: "Алроса" соберет заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
"Алроса" планирует 8 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:40+0300
2026-08-27T16:40+0300
2026-08-27T16:52+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Алроса" планирует 8 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации серии 002Р-03 с ежемесячными купонами и погашением через полтора года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 сентября. Организаторы выпуска - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк.
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рынок, бизнес, россия, алроса, банк россии, альфа-банк
Рынок, Бизнес, РОССИЯ, Алроса, Банк России, Альфа-банк
Источник: "Алроса" соберет заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
"Алроса" планирует 8 сентября собрать заявки на биржевые облигации от 20 миллиардов рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Алроса" планирует 8 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии 002Р-03 с ежемесячными купонами и погашением через полтора года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 сентября.
Организаторы выпуска - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк.