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Чистый убыток "Алросы" по МСФО за полгода составил 9,54 миллиарда рублей

Чистый убыток "Алросы" по МСФО за полгода составил 9,54 миллиарда рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Алросы" по МСФО за полгода составил 9,54 миллиарда рублей

Чистый убыток АК "Алроса" по МСФО составил 9,542 миллиарда рублей в прошлом полугодии, по сравнению с прибылью в 40,598 миллиарда за аналогичный период прошлого | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:26+0300

2026-08-27T15:26+0300

2026-08-27T16:51+0300

бизнес

финансы

алроса

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток АК "Алроса" по МСФО составил 9,542 миллиарда рублей в прошлом полугодии, по сравнению с прибылью в 40,598 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.Выручка от продаж снизилась на 32,7%, до 90,312 миллиарда рублей.Валовая прибыль уменьшилась почти втрое, до 14,133 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 76,997, что на 18,8% ниже, чем годом ранее. Убыток до налогообложения составил 11,563 миллиарда рублей после прибыли в 45,941 миллиарда рублей.Показатель скорректированной EBITDA сократился примерно в 2,6 раза, до 14,349 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA упала на 11 процентных пунктов, до 16%. Чистый долг вырос в 1,8 раза, до 112,116 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,2 с 1,2 по итогам первого полугодия прошлого года.Свободный денежный поток в первом полугодии был отрицательным и составил 16,865 миллиарда рублей по сравнению с положительным показателем в 2,614 миллиарда годом ранее."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.

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бизнес, финансы, алроса