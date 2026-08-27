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Капзатраты "Алросы" по МСФО в первом полугодии сократились на 16%
Капзатраты "Алросы" по МСФО в первом полугодии сократились на 16% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Капзатраты "Алросы" по МСФО в первом полугодии сократились на 16%
Капитальные затраты "Алросы" по МСФО по итогам прошлого полугодия снизились на 16% в годовом выражении, до 18,7 миллиарда рублей, следует из релиза компании. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:01+0300
2026-08-27T17:01+0300
2026-08-27T17:01+0300
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алроса
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Алросы" по МСФО по итогам прошлого полугодия снизились на 16% в годовом выражении, до 18,7 миллиарда рублей, следует из релиза компании. Согласно представленной таблице, капзатраты за те же шесть месяцев прошлого года достигали 22,3 миллиарда рублей. При этом по итогам второго квартала показатель сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,6 миллиарда рублей. "Алроса" сократила 25% всех затрат и несмотря на негативную конъюнктуру остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа. Капитальные вложения "Алросы" по итогам прошлого года сократились на 16% и составили 49,4 миллиарда рублей.
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бизнес, финансы, алроса
Капзатраты "Алросы" по МСФО в первом полугодии сократились на 16%
Капзатраты "Алросы" по МСФО в I полугодии сократились на 16%, до 18,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Алросы" по МСФО по итогам прошлого полугодия снизились на 16% в годовом выражении, до 18,7 миллиарда рублей, следует из релиза компании.
Согласно представленной таблице, капзатраты за те же шесть месяцев прошлого года достигали 22,3 миллиарда рублей.
При этом по итогам второго квартала показатель сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,6 миллиарда рублей.
"Алроса
" сократила 25% всех затрат и несмотря на негативную конъюнктуру остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
в начале августа.
Капитальные вложения "Алросы" по итогам прошлого года сократились на 16% и составили 49,4 миллиарда рублей.