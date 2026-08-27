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В мире насчитывается почти 3,8 тысячи миллиардеров

В мире насчитывается почти 3,8 тысячи миллиардеров - 27.08.2026, ПРАЙМ

В мире насчитывается почти 3,8 тысячи миллиардеров

Число миллиардеров в мире по итогам 2025 года достигло рекорда в 3 795 человек, при этом их общее состояние составило рекордные 15,1 триллиона долларов,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:40+0300

2026-08-27T17:40+0300

2026-08-27T17:40+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число миллиардеров в мире по итогам 2025 года достигло рекорда в 3 795 человек, при этом их общее состояние составило рекордные 15,1 триллиона долларов, говорится в отчете аналитической компании Altrata. "В 2025 году число миллиардеров в мире достигло исторического максимума в 3795 человек. Рост на 8,2% стал самым сильным за последние пять лет, поскольку растущие фондовые рынки, монетарные стимулы и инвестиционный бум в сфере ИИ способствовали динамичному росту богатства среди сверхбогатых", - сообщают авторы отчета. За год к клубу миллиардеров присоединились 287 человек. А за последние 10 лет численность выросла почти на 60%. При этом общее состояние миллиардеров в 2025 году составило рекордные 15,1 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 12,8%. Это "эквивалентно почти четверти общей рыночной капитализации индекса S&P 500", отметили авторы доклада. Сейчас среднее состояние миллиардера составляет 4 миллиарда долларов. Однако медианное значение - ближе к 2 миллиардам долларов, что отражает неравномерное распределение богатства среди эксклюзивной группы самых богатых "супермиллиардеров", обратили внимание аналитики. К "супермиллиардерам" они относят 29 человек, состояние каждого из которых оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Сейчас эта немногочисленная группа людей контролирует 27% всего богатства миллиардеров по сравнению с 7% в 2017 году.

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