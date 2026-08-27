"Возраст минус 20": копить на пенсию нужно по этой формуле

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Начинать копить на будущую пенсию нужно как можно раньше. Конечно, это сложно делать, когда горизонт планирования сужается до одного-двух лет, текущие базовые потребности еще не закрыты полностью, нет финансовой подушки безопасности или есть непогашенные долги по кредитным картам. Однако начать формировать долгосрочные сбережения через программу долгосрочных сбережений (ПДС) вполне оправданно в любом возрасте: государственное софинансирование и налоговые вычеты позволяют повысить эффективность вложений уже на этапе формирования капитала.Универсального размера сбережений не существует: необходимая доля дохода зависит от возраста, уровня дохода, семейных обстоятельств и финансовых целей. В качестве ориентира для долгосрочного финансового планирования можно использовать правило, согласно которому доля сбережений составляет величину, равную возрасту минус 20 процентных пунктов: в 30 лет — около 10% дохода, в 40 лет — около 20%. Такой подход требует регулярности и финансовой дисциплины, поэтому для многих его соблюдение остается сложной задачей.Одна из системных ошибок — перенос сегодняшнего уровня работоспособности и дохода на перспективу нескольких десятилетий без учета возрастных и демографических факторов. Кроме того, при оценке будущих накоплений часто недооценивается эффект сложного процента и влияние инфляции. Важно учитывать не только номинальный размер накоплений, но и будущую покупательную способность: одна и та же сумма в 100 тысяч рублей сегодня и через 15 лет будет иметь разную реальную ценность.Главная мешающая привычка — чрезмерное текущее потребление в ущерб долгосрочным накоплениям. Многие путают высокий уровень текущего потребления с финансовым благополучием. Покупка нового смартфона в кредит при отсутствии пенсионного плана — это, по сути, заем у собственного времени после завершения карьеры. Вторая привычка — хранить резервные средства "под матрасом", не используя возможности их преумножения.Для тех, у кого нет времени или желания разбираться в котировках акций и работе брокерских счетов, система негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) предлагает готовое решение. Это делегирование ответственности профессионалам: вы просто выбираете продукт с защитой капитала, а управляющие фонда инвестируют средства в надежные инструменты — государственные облигации, корпоративные облигации и акции крупнейших компаний. Профессиональное управление позволяет инвестору минимизировать необходимость самостоятельного управления средствами и потенциально получать доходность выше инфляции на долгосрочном горизонте.Автор: Елена Алтухова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Начинать копить на будущую пенсию нужно как можно раньше. Конечно, это сложно делать, когда горизонт планирования сужается до одного-двух лет, текущие базовые потребности еще не закрыты полностью, нет финансовой подушки безопасности или есть непогашенные долги по кредитным картам. Однако начать формировать долгосрочные сбережения через программу долгосрочных сбережений (ПДС) вполне оправданно в любом возрасте: государственное софинансирование и налоговые вычеты позволяют повысить эффективность вложений уже на этапе формирования капитала.
Универсального размера сбережений не существует: необходимая доля дохода зависит от возраста, уровня дохода, семейных обстоятельств и финансовых целей. В качестве ориентира для долгосрочного финансового планирования можно использовать правило, согласно которому доля сбережений составляет величину, равную возрасту минус 20 процентных пунктов: в 30 лет — около 10% дохода, в 40 лет — около 20%. Такой подход требует регулярности и финансовой дисциплины, поэтому для многих его соблюдение остается сложной задачей.
Одна из системных ошибок — перенос сегодняшнего уровня работоспособности и дохода на перспективу нескольких десятилетий без учета возрастных и демографических факторов. Кроме того, при оценке будущих накоплений часто недооценивается эффект сложного процента и влияние инфляции. Важно учитывать не только номинальный размер накоплений, но и будущую покупательную способность: одна и та же сумма в 100 тысяч рублей сегодня и через 15 лет будет иметь разную реальную ценность.
Главная мешающая привычка — чрезмерное текущее потребление в ущерб долгосрочным накоплениям. Многие путают высокий уровень текущего потребления с финансовым благополучием. Покупка нового смартфона в кредит при отсутствии пенсионного плана — это, по сути, заем у собственного времени после завершения карьеры. Вторая привычка — хранить резервные средства "под матрасом", не используя возможности их преумножения.
Пенсия неработающих россиян превысила 40 тысяч рублей в шести регионах
20 августа, 01:44
Для тех, у кого нет времени или желания разбираться в котировках акций и работе брокерских счетов, система негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) предлагает готовое решение. Это делегирование ответственности профессионалам: вы просто выбираете продукт с защитой капитала, а управляющие фонда инвестируют средства в надежные инструменты — государственные облигации, корпоративные облигации и акции крупнейших компаний. Профессиональное управление позволяет инвестору минимизировать необходимость самостоятельного управления средствами и потенциально получать доходность выше инфляции на долгосрочном горизонте.
Автор: Елена Алтухова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета
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