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Правительство выделит деньги на железнодорожные перевозки товаров АПК
Правительство выделит деньги на железнодорожные перевозки товаров АПК - 27.08.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит деньги на железнодорожные перевозки товаров АПК
Правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам, заявил... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:28+0300
2026-08-27T16:28+0300
2026-08-27T16:28+0300
бизнес
сельское хозяйство
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Логистика в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая, ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов. Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 миллиарда рублей. Средства эти получат наши железнодорожники, что позволит возместить им расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам", - сказал он, выступая на заседании правительства. Мишустин добавил, что это поможет сохранить стабильность на внутреннем сельхозрынке и выполнить обязательства перед иностранными покупателями российской агропродукции.
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бизнес, сельское хозяйство, михаил мишустин
Бизнес, Сельское хозяйство, Михаил Мишустин
Правительство выделит деньги на железнодорожные перевозки товаров АПК
Правительство выделит 9,5 миллиарда рублей на субсидирование ж/д перевозок товаров АПК
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Логистика в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая, ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов. Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 миллиарда рублей. Средства эти получат наши железнодорожники, что позволит возместить им расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Мишустин добавил, что это поможет сохранить стабильность на внутреннем сельхозрынке и выполнить обязательства перед иностранными покупателями российской агропродукции.