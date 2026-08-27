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Правительство выделит деньги на железнодорожные перевозки товаров АПК

Правительство выделит деньги на железнодорожные перевозки товаров АПК - 27.08.2026, ПРАЙМ

Правительство выделит деньги на железнодорожные перевозки товаров АПК

Правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам, заявил... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:28+0300

2026-08-27T16:28+0300

2026-08-27T16:28+0300

бизнес

сельское хозяйство

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Логистика в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая, ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов. Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 миллиарда рублей. Средства эти получат наши железнодорожники, что позволит возместить им расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам", - сказал он, выступая на заседании правительства. Мишустин добавил, что это поможет сохранить стабильность на внутреннем сельхозрынке и выполнить обязательства перед иностранными покупателями российской агропродукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сельское хозяйство, михаил мишустин