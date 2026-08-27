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Арбитраж Москвы вернул "Ланта-банку" его заявление о банкротстве ФНПР

Арбитраж Москвы вернул "Ланта-банку" его заявление о банкротстве ФНПР - 27.08.2026, ПРАЙМ

Арбитраж Москвы вернул "Ланта-банку" его заявление о банкротстве ФНПР

Арбитражный суд Москвы вернул "Ланта-банку" его заявление о банкротстве Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), говорится в материалах, с которыми... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T11:03+0300

2026-08-27T11:03+0300

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул "Ланта-банку" его заявление о банкротстве Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Банк просил ввести в отношении ФНПР наблюдение, начальную процедуру банкротства, и включить его требования в размере свыше 363 миллионов рублей, включая около 233 миллионов основного долга, в реестр требования кредиторов ФНПР. Заявление "Ланта-банка" поступило в суд в апреле. Тогда оно было оставлено без движения из-за неполной уплаты госпошлины. Устранить недостатки заявитель должен до 3 июня. Потом суд продлевал срок, до которого заявитель должен был устранить недостатки, но, поскольку банк пошлину так и недоплатил, вернул заявление без рассмотрения по существу. В ФНПР входят 122 членских организации: 36 общероссийских, межрегиональных профсоюзов и 86 территориальных объединений организаций профсоюзов, федерация объединяет более 19 миллионов членов профсоюзов, говорится на сайте организации. "Ланта-банк" был основан в 1992 году. Уставный капитал - 419,1 миллиона рублей. Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, и ряде других субъектов РФ.

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