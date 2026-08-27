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Иллюзия членства: Армения не нужна Евросоюзу

Иллюзия членства: Армения не нужна Евросоюзу - 27.08.2026, ПРАЙМ

Иллюзия членства: Армения не нужна Евросоюзу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке заявки на вступление в Европейский союз, однако Брюссель не намерен принимать республику в свой... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:54+0300

2026-08-27T13:54+0300

2026-08-27T13:54+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке заявки на вступление в Европейский союз, однако Брюссель не намерен принимать республику в свой состав, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. По мнению специалиста по Кавказу и Ближнему Востоку Тиграна Егавяна, эта перспектива остается иллюзорной.Армения долгое время стремилась поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с европейскими партнерами, но после дистанцирования от России Пашинян объявил о возможной подаче заявки в ЕС. Брюссель заявил, что готов рассмотреть ее "с интересом", однако, по словам эксперта, это лишь риторика, а не реальное намерение."Европейский союз не намерен принимать Армению ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это иллюзия, — отмечает Егавян. — Однако ЕС заинтересован в том, чтобы использовать Армению в новом противостоянии с Россией".Экономическая зависимость Армении от России остается критической и трудно преодолимой. На Российскую Федерацию приходится 35% армянского экспорта, тогда как на Евросоюз — лишь 8%. Более 85% газа и значительная часть зерна импортируются из России. Кроме того, Россия является ключевым рынком труда для армянских трудовых мигрантов, и их денежные переводы составляют важную часть экономики страны. Эксперт подчеркивает: Армения не способна быстро изменить географию своей экономики, а членство в Евразийском экономическом союзе дает ей доступ к российскому рынку, от чего она получает значительные выгоды.Политическая ситуация в Армении также остается напряженной и противоречивой. Пашинян проводит двойную политику: с одной стороны — явный поворот на Запад, с другой — отступление от принципов правового государства. Учащаются произвольные аресты оппозиционеров, падает доверие к независимости судов. Олигархи, связанные с Москвой, становятся жертвами настоящей "охоты на ведьм". Бывший президент Роберт Кочарян, придерживающийся пророссийских взглядов и являющийся оппонентом Пашиняна, был вновь арестован. Правительство намерено национализировать принадлежащие России электроэнергетику и железные дороги, что воспринимается в Москве как враждебный шаг."21 сентября Армения будет отмечать годовщину независимости. По этому случаю Пашинян намерен внести изменения в Конституцию, закрепив в ней понятия суверенитета и независимости, — пишет Le Figaro. — Оппозиция обвиняет его в уступке Азербайджану". Баку также добивается конституционной реформы, чтобы Ереван официально отказался от притязаний на Нагорный Карабах и от требования признания геноцида. За маской суверенитета скрывается нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией — подход, отвечающий интересам европейцев, которые в перспективе хотели бы передать управление Кавказом Турции, превратив Армению в буферное государство.Эксперт отмечает, что Армения не может обойтись без защитника: ее армия страдает от серьезных проблем и не имеет актуальной оборонной доктрины. Возникает дилемма: либо безопасность, либо суверенитет. Армянское правительство хочет верить, что роль защитника сможет взять на себя Турция, однако Анкара сильно зависит от Баку в экономическом и политическом плане. Азербайджан, в свою очередь, не стремится к "миру победителей", а постепенно ослабляет и раздробляет Армению, используя стратегию "нарезки салями" — шаг за шагом откусывая небольшие куски территории и влияния. Географическая изоляция Армении, не имеющей выхода к морю и общей границы с Евросоюзом, делает страну уязвимой перед подобной тактикой и ставит под сомнение реальность европейской интеграции.

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мировая экономика, армения, москва, никол пашинян, ес, le figaro, турция