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Аш-Шараа первым в Сирии оплатил покупку картой Visa - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Аш-Шараа первым в Сирии оплатил покупку картой Visa
Аш-Шараа первым в Сирии оплатил покупку картой Visa - 27.08.2026, ПРАЙМ
Аш-Шараа первым в Сирии оплатил покупку картой Visa
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa после исключения государства из списка стран-спонсоров... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:40+0300
2026-08-27T12:40+0300
финансы
банки
сирия
дамаск
сша
visa
mastercard
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СТАМБУЛ, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa после исключения государства из списка стран-спонсоров терроризма, заявил в четверг глава Центробанка САР Мухаммед Раслан. "В ночь на четверг президент аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa в центре Дамаска... после исключения Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Не хватает слов, чтобы описать чувства", – приводятся слова Раслана в пресс-релизе. Местные СМИ опубликовали видео с моментом оплаты счета аш-Шараа в одном из ресторанов Дамаска. Глава Центробанка отметил, что для Сирии это новое начало, Дамаск продолжит работать над выстраиванием современной финансовой системы. При этом местные СМИ еще в мае сообщали о проведении первого за более чем 15 лет электронного платежа через международные системы Visa и MasterCard в Дамаске. Использование международных банковских карт в Сирии было фактически остановлено после введения западных санкций и отключения сирийских банков от значительной части глобальной финансовой инфраструктуры после начала вооруженного конфликта в 2011 году. В понедельник американский минфин объявил об исключении Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Также госдепартамент США снял с организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) статус "глобального террориста особого значения".
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финансы, банки, сирия, дамаск, сша, visa, mastercard
Финансы, Банки, СИРИЯ, Дамаск, США, Visa, Mastercard
12:40 27.08.2026
 
Аш-Шараа первым в Сирии оплатил покупку картой Visa

Глава Центробанка Сирии Раслан: аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa

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СТАМБУЛ, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa после исключения государства из списка стран-спонсоров терроризма, заявил в четверг глава Центробанка САР Мухаммед Раслан.
"В ночь на четверг президент аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa в центре Дамаска... после исключения Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Не хватает слов, чтобы описать чувства", – приводятся слова Раслана в пресс-релизе.
Местные СМИ опубликовали видео с моментом оплаты счета аш-Шараа в одном из ресторанов Дамаска.
Глава Центробанка отметил, что для Сирии это новое начало, Дамаск продолжит работать над выстраиванием современной финансовой системы.
При этом местные СМИ еще в мае сообщали о проведении первого за более чем 15 лет электронного платежа через международные системы Visa и MasterCard в Дамаске.
Использование международных банковских карт в Сирии было фактически остановлено после введения западных санкций и отключения сирийских банков от значительной части глобальной финансовой инфраструктуры после начала вооруженного конфликта в 2011 году.
В понедельник американский минфин объявил об исключении Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Также госдепартамент США снял с организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) статус "глобального террориста особого значения".
 
ФинансыБанкиСИРИЯДамаскСШАVisaMastercard
 
 
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