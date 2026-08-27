https://1prime.ru/20260827/assotsiatsija-872721307.html

Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России

Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России - 27.08.2026, ПРАЙМ

Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России

Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) для интеграции российских научных баз и сервисов запущена в России, сообщили РИА Новости в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:08+0300

2026-08-27T10:08+0300

2026-08-27T10:08+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) для интеграции российских научных баз и сервисов запущена в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Антиплагиат". "Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) была запущена на форуме "Технопром-2026". Инициаторами создания ассоциации выступили компания "Антиплагиат", научная электронная библиотека eLIBRARY и технологическая компания INVENTORUS", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники намерены сформировать собственную открытую и совместимую инфраструктуру, которая свяжет существующие российские массивы научной информации и цифровые сервисы. Ключевая задача АРИОН - способствовать формированию рынка SciTech в России, объединять разработчиков технологических решений для науки, агрегаторов научных данных и операторов научно-информационных систем, исследовательские и образовательные организации, формировать единые правила взаимодействия и создавать условия для проведения совместных проектов.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия