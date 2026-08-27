https://1prime.ru/20260827/assotsiatsija-872721307.html
Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России
Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России - 27.08.2026, ПРАЙМ
Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России
Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) для интеграции российских научных баз и сервисов запущена в России, сообщили РИА Новости в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:08+0300
2026-08-27T10:08+0300
2026-08-27T10:08+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) для интеграции российских научных баз и сервисов запущена в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Антиплагиат".
"Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) была запущена на форуме "Технопром-2026". Инициаторами создания ассоциации выступили компания "Антиплагиат", научная электронная библиотека eLIBRARY и технологическая компания INVENTORUS", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники намерены сформировать собственную открытую и совместимую инфраструктуру, которая свяжет существующие российские массивы научной информации и цифровые сервисы.
Ключевая задача АРИОН - способствовать формированию рынка SciTech в России, объединять разработчиков технологических решений для науки, агрегаторов научных данных и операторов научно-информационных систем, исследовательские и образовательные организации, формировать единые правила взаимодействия и создавать условия для проведения совместных проектов.
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технологии, россия
Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России
Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки запущена в России
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) для интеграции российских научных баз и сервисов запущена в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Антиплагиат".
"Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН) была запущена на форуме "Технопром-2026". Инициаторами создания ассоциации выступили компания "Антиплагиат", научная электронная библиотека eLIBRARY и технологическая компания INVENTORUS", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники намерены сформировать собственную открытую и совместимую инфраструктуру, которая свяжет существующие российские массивы научной информации и цифровые сервисы.
Ключевая задача АРИОН - способствовать формированию рынка SciTech в России, объединять разработчиков технологических решений для науки, агрегаторов научных данных и операторов научно-информационных систем, исследовательские и образовательные организации, формировать единые правила взаимодействия и создавать условия для проведения совместных проектов.