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Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по дороге "Таврида"
Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по дороге "Таврида" - 27.08.2026, ПРАЙМ
Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по дороге "Таврида"
Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по автомобильной дороге А-291 "Таврида", связывающей Керчь и Севастополь, с момента ее открытия шесть лет назад,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:15+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по автомобильной дороге А-291 "Таврида", связывающей Керчь и Севастополь, с момента ее открытия шесть лет назад, сообщил Минтранс России.
"Сегодня исполняется 6 лет с момента запуска движения по автодороге А-291 "Таврида", связавшей Керчь с Севастополем. За это время по ней проехали почти 33,7 миллиона машин", - говорится в сообщении.
Четырехполосная дорога протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай и сокращает время в пути через полуостров Крым в 2-3 раза.
Пропускная способность магистрали составляет 40 тысяч автомобилей в сутки, на ней расположено 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки, а также 25 объектов придорожного сервиса.
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Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, СЕВАСТОПОЛЬ, Белогорск
Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по дороге "Таврида"
Минтранс: почти 33,7 миллиона автомобилей проехали по дороге А-291 "Таврида"
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по автомобильной дороге А-291 "Таврида", связывающей Керчь и Севастополь, с момента ее открытия шесть лет назад, сообщил Минтранс России.
"Сегодня исполняется 6 лет с момента запуска движения по автодороге А-291 "Таврида", связавшей Керчь с Севастополем. За это время по ней проехали почти 33,7 миллиона машин", - говорится в сообщении.
Четырехполосная дорога протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай и сокращает время в пути через полуостров Крым в 2-3 раза.
Пропускная способность магистрали составляет 40 тысяч автомобилей в сутки, на ней расположено 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки, а также 25 объектов придорожного сервиса.