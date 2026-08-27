https://1prime.ru/20260827/avtomobili-872742673.html

Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по дороге "Таврида"

Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по дороге "Таврида" - 27.08.2026, ПРАЙМ

Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по дороге "Таврида"

Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по автомобильной дороге А-291 "Таврида", связывающей Керчь и Севастополь, с момента ее открытия шесть лет назад,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:15+0300

2026-08-27T18:15+0300

2026-08-27T18:15+0300

бизнес

россия

керчь

севастополь

белогорск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872742673.jpg?1787843709

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 33,7 миллиона автомобилей проехало по автомобильной дороге А-291 "Таврида", связывающей Керчь и Севастополь, с момента ее открытия шесть лет назад, сообщил Минтранс России. "Сегодня исполняется 6 лет с момента запуска движения по автодороге А-291 "Таврида", связавшей Керчь с Севастополем. За это время по ней проехали почти 33,7 миллиона машин", - говорится в сообщении. Четырехполосная дорога протяженностью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай и сокращает время в пути через полуостров Крым в 2-3 раза. Пропускная способность магистрали составляет 40 тысяч автомобилей в сутки, на ней расположено 103 искусственных сооружения и 23 многоуровневые развязки, а также 25 объектов придорожного сервиса.

керчь

севастополь

белогорск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, керчь, севастополь, белогорск