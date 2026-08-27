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Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов

Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов

Банк "Дом.РФ" предоставил группе "Основа" проектное финансирование в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства таунхаусов в Подмосковье, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:55+0300

2026-08-27T12:55+0300

2026-08-27T12:55+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил группе "Основа" проектное финансирование в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства таунхаусов в Подмосковье, сообщила пресс-служба банка. Речь идет о проекте у Клязьминского водохранилища (эко-усадьба "Троицкое"). Он предполагает строительство 24 блоков, рассчитанных на 146 двухэтажных таунхаусов площадью от 105 до 163 квадратных метров. "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.

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бизнес, финансы, недвижимость, московская область, подмосковье, дом.рф, пик