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Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов
Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов
Банк "Дом.РФ" предоставил группе "Основа" проектное финансирование в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства таунхаусов в Подмосковье, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:55+0300
2026-08-27T12:55+0300
2026-08-27T12:55+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил группе "Основа" проектное финансирование в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства таунхаусов в Подмосковье, сообщила пресс-служба банка.
Речь идет о проекте у Клязьминского водохранилища (эко-усадьба "Троицкое"). Он предполагает строительство 24 блоков, рассчитанных на 146 двухэтажных таунхаусов площадью от 105 до 163 квадратных метров.
"Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.
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Бизнес, Финансы, Недвижимость, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Дом.РФ, ПИК
Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов
Банк "Дом.РФ" выделил 3,8 миллиарда рублей на строительство таунхаусов в Подмосковье
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил группе "Основа" проектное финансирование в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства таунхаусов в Подмосковье, сообщила пресс-служба банка.
Речь идет о проекте у Клязьминского водохранилища (эко-усадьба "Троицкое"). Он предполагает строительство 24 блоков, рассчитанных на 146 двухэтажных таунхаусов площадью от 105 до 163 квадратных метров.
"Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.