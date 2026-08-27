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"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США

"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США

Председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф обратился по имени к главе американского Минфина... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T22:20+0300

2026-08-27T22:20+0300

2026-08-27T22:20+0300

мировая экономика

финансы

иран

сша

израиль

скотт бессент

new york times

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф обратился по имени к главе американского Минфина Скотту Бессенту, призвав его заняться финансами своей страны. Галибаф отреагировал в соцсети X на сделанное Бессентом в четверг заявление о том, что Иран якобы тратит недостаточно средств на свой народ. Председатель иранского парламента в свою очередь отметил, что Штаты могли бы направить миллиарды на нужды американцев, а не тратить их на "Израиль и 750 баз". "Скотти... твоя репутация на кону. Сделай что-нибудь", - написал Галибаф на своей странице в соцсети Х, комментируя критику Бессента в адрес Ирана. К сообщению иранский политик прикрепил ссылку к статье газеты New York Times, в которой в том числе говорится, что глава Минфина США в попытках повлиять на глобальную экономику сталкивается с пределами своих возможностей. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

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мировая экономика, финансы, иран, сша, израиль, скотт бессент, new york times