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"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США
"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США
Председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф обратился по имени к главе американского Минфина... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:20+0300
2026-08-27T22:20+0300
мировая экономика
финансы
иран
сша
израиль
скотт бессент
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф обратился по имени к главе американского Минфина Скотту Бессенту, призвав его заняться финансами своей страны. Галибаф отреагировал в соцсети X на сделанное Бессентом в четверг заявление о том, что Иран якобы тратит недостаточно средств на свой народ. Председатель иранского парламента в свою очередь отметил, что Штаты могли бы направить миллиарды на нужды американцев, а не тратить их на "Израиль и 750 баз". "Скотти... твоя репутация на кону. Сделай что-нибудь", - написал Галибаф на своей странице в соцсети Х, комментируя критику Бессента в адрес Ирана. К сообщению иранский политик прикрепил ссылку к статье газеты New York Times, в которой в том числе говорится, что глава Минфина США в попытках повлиять на глобальную экономику сталкивается с пределами своих возможностей. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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мировая экономика, финансы, иран, сша, израиль, скотт бессент, new york times
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Скотт Бессент, New York Times
22:20 27.08.2026
 
"Репутация на кону": в Иране посоветовали Бессенту заняться финансами США

Галибаф призвал главу Минфина США Бессента заняться финансами своей страны

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф обратился по имени к главе американского Минфина Скотту Бессенту, призвав его заняться финансами своей страны.
Галибаф отреагировал в соцсети X на сделанное Бессентом в четверг заявление о том, что Иран якобы тратит недостаточно средств на свой народ. Председатель иранского парламента в свою очередь отметил, что Штаты могли бы направить миллиарды на нужды американцев, а не тратить их на "Израиль и 750 баз".
"Скотти... твоя репутация на кону. Сделай что-нибудь", - написал Галибаф на своей странице в соцсети Х, комментируя критику Бессента в адрес Ирана.
К сообщению иранский политик прикрепил ссылку к статье газеты New York Times, в которой в том числе говорится, что глава Минфина США в попытках повлиять на глобальную экономику сталкивается с пределами своих возможностей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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Мировая экономикаФинансыИРАНСШАИЗРАИЛЬСкотт БессентNew York Times
 
 
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