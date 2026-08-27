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Подкомиссия по безопасности отраслей экономики будет состоять из 22 членов

Подкомиссия по безопасности отраслей экономики будет состоять из 22 членов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Подкомиссия по безопасности отраслей экономики будет состоять из 22 членов

Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики будет состоять из 22 членов, в нее вошли представители как... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:44+0300

2026-08-27T13:44+0300

2026-08-27T13:44+0300

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

мчс

минпромторг

минфин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики будет состоять из 22 членов, в нее вошли представители как экономического, так и силового блока правительства, следует из распоряжения кабмина. Как сообщило правительство ранее в четверг, в России создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Кроме того, в ее состав вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минцифры Максут Шадаев. Также в списке числятся руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин, руководитель ФНС Даниил Егоров, руководитель ФТС Валерий Пикалев и руководитель ФАС Максим Шаскольский. Наконец, директор департамента энергетики правительства Павел Ливинский, первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, руководитель аппарата коллегии военно-промышленной комиссии - замруководителя аппарата правительства Богдан Стежка, замруководителя аппарата кабмина Алексей Уваров также входят в состав подкомиссии. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Мантуров пояснял, что государство в рамках указа президента России сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. При этом речи о национализации или изменении формы собственности нет, а сам указ будет применяться точечно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко, мчс, минпромторг, минфин