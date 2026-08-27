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Азиатские рынки выросли на фоне отчета Nvidia и решений Банка Кореи

Азиатские рынки выросли на фоне отчета Nvidia и решений Банка Кореи - 27.08.2026, ПРАЙМ

Азиатские рынки выросли на фоне отчета Nvidia и решений Банка Кореи

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показали однозначной динамики, при этом индексы Китая и Южной Кореи выросли в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:01+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показали однозначной динамики, при этом индексы Китая и Южной Кореи выросли в пределах 2% после публикации отчета Nvidia и на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 1,13% - до 3956,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,72%, до 2561,21 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,53%, до 6912,37 пункта. В то же время гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,34%, до 25 565,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,98%, до 9038,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,2%, до 66 131,98 пункта. Рынки в четверг оценивают отчет разработчика графических процессоров Nvidia, опубликованный после закрытия торгов США в среду. Компания отчиталась о росте выручки во втором квартале 2026-2027 фингода (завершился 26 июля) сразу вдвое к прошлогоднему показателю, до 96,221 миллиарда долларов при прогнозе в 91,9 миллиарда. В третьем квартале компания спрогнозировала выручку в среднем в 108 миллиардов долларов, аналитики ожидали прогноза в 104,19 миллиарда. В результате акции Samsung Electronics подорожали в Сеуле на 1,7%, SK Hynix - на 2,5%. В то же время в Токио акции производителя чипов памяти Kioxia подорожали на 5%, Tokyo Electron - на 0,9%, а бумаги Advantest - подешевели на 3,05%. "Рынки по-прежнему осторожны, когда дело касается покупки акций компаний, связанных с производством микросхем, после их резкого роста в первом полугодии этого года. Тем не менее настроения на рынке остаются устойчивыми", - прокомментировал агентству Рейтер главный стратег IwaiCosmo Securities Казуаки Шимада (Kazuaki Shimada). Банк Кореи ранее в четверг ожидаемо повысил ключевую ставку до 3% с 2,75%, что стало вторым повышением подряд. Также центробанк заметно улучшил прогнозы по росту экономики страны в 2026-2027 годах, сохранив ожидания по инфляции. Также, согласно статистике четверга, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-июль выросла на 17,6%, аналитики ожидали роста лишь на 16%.

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, индексы, китай, азиатско-тихоокеанский регион, южная корея, nvidia, shenzhen composite, kospi