https://1prime.ru/20260827/biznes-872746531.html

Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей

Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей

Российский бизнес в первом полугодии 2026 года самостоятельно уточнил налоговые обязательства на 593,6 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в аналогичный... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:09+0300

2026-08-27T19:09+0300

2026-08-27T19:19+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872746531.jpg?1787847578

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский бизнес в первом полугодии 2026 года самостоятельно уточнил налоговые обязательства на 593,6 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов. "В первом полугодии 2026 года налогоплательщики через уточненные декларации и расчеты увеличили свои обязательства на 593,59 млрд рублей против 413,32 млрд рублей годом ранее. Рост составил 43,6%", - сказал Крылов. При этом доначисления налоговых органов по итогам выездных проверок составили значительно меньше, отмечает Крылов. "Для сравнения, непосредственно по результатам камеральных и выездных проверок налоговые органы в первом полугодии дополнительно начислили 341,91 млрд рублей, включая налоговые санкции", - сказал он. Таким образом, самостоятельное уточнение бизнесом своих налоговых обязательств в сторону увеличения примерно в 1,7 раза выше доначислений непосредственно по результатам камеральных и выездных проверок, указал Крылов. "Это хорошо показывает, как сегодня меняется налоговый контроль", - отметил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия