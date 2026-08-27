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Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей
Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей
Российский бизнес в первом полугодии 2026 года самостоятельно уточнил налоговые обязательства на 593,6 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в аналогичный... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:09+0300
2026-08-27T19:19+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский бизнес в первом полугодии 2026 года самостоятельно уточнил налоговые обязательства на 593,6 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов. "В первом полугодии 2026 года налогоплательщики через уточненные декларации и расчеты увеличили свои обязательства на 593,59 млрд рублей против 413,32 млрд рублей годом ранее. Рост составил 43,6%", - сказал Крылов. При этом доначисления налоговых органов по итогам выездных проверок составили значительно меньше, отмечает Крылов. "Для сравнения, непосредственно по результатам камеральных и выездных проверок налоговые органы в первом полугодии дополнительно начислили 341,91 млрд рублей, включая налоговые санкции", - сказал он. Таким образом, самостоятельное уточнение бизнесом своих налоговых обязательств в сторону увеличения примерно в 1,7 раза выше доначислений непосредственно по результатам камеральных и выездных проверок, указал Крылов. "Это хорошо показывает, как сегодня меняется налоговый контроль", - отметил он.
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192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
19:09 27.08.2026 (обновлено: 19:19 27.08.2026)
 
Бизнес уточнил налоговые обязательства почти на 600 миллиардов рублей

Крылов: бизнес в I полугодии уточнил налоговые обязательства на 593,6 миллиарда рублей

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский бизнес в первом полугодии 2026 года самостоятельно уточнил налоговые обязательства на 593,6 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов.
"В первом полугодии 2026 года налогоплательщики через уточненные декларации и расчеты увеличили свои обязательства на 593,59 млрд рублей против 413,32 млрд рублей годом ранее. Рост составил 43,6%", - сказал Крылов.
При этом доначисления налоговых органов по итогам выездных проверок составили значительно меньше, отмечает Крылов. "Для сравнения, непосредственно по результатам камеральных и выездных проверок налоговые органы в первом полугодии дополнительно начислили 341,91 млрд рублей, включая налоговые санкции", - сказал он.
Таким образом, самостоятельное уточнение бизнесом своих налоговых обязательств в сторону увеличения примерно в 1,7 раза выше доначислений непосредственно по результатам камеральных и выездных проверок, указал Крылов. "Это хорошо показывает, как сегодня меняется налоговый контроль", - отметил он.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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