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Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ

Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ - 27.08.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) оштрафовал участника процесса – индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска – за представленную им в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T21:43+0300

2026-08-27T21:43+0300

2026-08-27T21:46+0300

общество

россия

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) оштрафовал участника процесса – индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска – за представленную им в материалы дела несуществующую судебную практику, сгенерированную сервисами искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы", - рассказали в пресс-службе. При этом представитель заявителя жалобы уверял, что допущенные им неточности и технические ошибки вследствие использования сервисов искусственного интеллекта не свидетельствуют о неуважении к суду, отметили в пресс-службе. Как рассказали в суде, юрист заявил, что "возможная неточность в дословном воспроизведении фрагментов постановлений является технической ошибкой, допущенной составителем документа", а выявленные судом ссылки на несуществующую или неточно воспроизведенную судебную практику носят единичный характер. СИП критически оценил аргументы заявителя и наложил на предпринимателя судебный штраф в размере 5 тысяч рублей.

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общество , россия