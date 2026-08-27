Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/biznesmen-872750520.html
Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ
Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ
Суд по интеллектуальным правам (СИП) оштрафовал участника процесса – индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска – за представленную им в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T21:43+0300
2026-08-27T21:46+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872750520.jpg?1787856372
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) оштрафовал участника процесса – индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска – за представленную им в материалы дела несуществующую судебную практику, сгенерированную сервисами искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы", - рассказали в пресс-службе. При этом представитель заявителя жалобы уверял, что допущенные им неточности и технические ошибки вследствие использования сервисов искусственного интеллекта не свидетельствуют о неуважении к суду, отметили в пресс-службе. Как рассказали в суде, юрист заявил, что "возможная неточность в дословном воспроизведении фрагментов постановлений является технической ошибкой, допущенной составителем документа", а выявленные судом ссылки на несуществующую или неточно воспроизведенную судебную практику носят единичный характер. СИП критически оценил аргументы заявителя и наложил на предпринимателя судебный штраф в размере 5 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
21:43 27.08.2026 (обновлено: 21:46 27.08.2026)
 
Суд оштрафовал бизнесмена за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ

Суд оштрафовал бизнесмена Антропова за фейковую судебную практику, сгенерированную ИИ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) оштрафовал участника процесса – индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска – за представленную им в материалы дела несуществующую судебную практику, сгенерированную сервисами искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы", - рассказали в пресс-службе.
При этом представитель заявителя жалобы уверял, что допущенные им неточности и технические ошибки вследствие использования сервисов искусственного интеллекта не свидетельствуют о неуважении к суду, отметили в пресс-службе.
Как рассказали в суде, юрист заявил, что "возможная неточность в дословном воспроизведении фрагментов постановлений является технической ошибкой, допущенной составителем документа", а выявленные судом ссылки на несуществующую или неточно воспроизведенную судебную практику носят единичный характер.
СИП критически оценил аргументы заявителя и наложил на предпринимателя судебный штраф в размере 5 тысяч рублей.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала