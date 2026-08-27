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Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов

Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов

Организации, работающие в Крыму и Севастополе в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также гостиницы, санатории, лагеря и... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:13+0300

2026-08-27T16:13+0300

2026-08-27T16:14+0300

финансы

россия

крым

севастополь

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Организации, работающие в Крыму и Севастополе в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также гостиницы, санатории, лагеря и общепит, получат отсрочку по уплате страховых взносов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. "По помощи предпринимателям Крыма и Севастополя. Президент особо отмечал, что нужно уделять самое пристальное внимание развитию этих российских субъектов, укреплять их экономический потенциал, промышленную базу. Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия. Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе", - сказал Мишустин. Он добавил, что такая льгота будет доступна для предприятий из сферы обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей и предприятий сферы общественного питания. "Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников", - сказал Мишустин.

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финансы, россия, крым, севастополь, михаил мишустин