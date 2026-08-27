Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/biznesmeny-872736069.html
Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов
Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов
Организации, работающие в Крыму и Севастополе в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также гостиницы, санатории, лагеря и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:13+0300
2026-08-27T16:14+0300
финансы
россия
крым
севастополь
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872736069.jpg?1787836479
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Организации, работающие в Крыму и Севастополе в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также гостиницы, санатории, лагеря и общепит, получат отсрочку по уплате страховых взносов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. "По помощи предпринимателям Крыма и Севастополя. Президент особо отмечал, что нужно уделять самое пристальное внимание развитию этих российских субъектов, укреплять их экономический потенциал, промышленную базу. Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия. Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе", - сказал Мишустин. Он добавил, что такая льгота будет доступна для предприятий из сферы обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей и предприятий сферы общественного питания. "Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников", - сказал Мишустин.
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, крым, севастополь, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Мишустин
16:13 27.08.2026 (обновлено: 16:14 27.08.2026)
 
Бизнесмены Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов

Мишустин: предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Организации, работающие в Крыму и Севастополе в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также гостиницы, санатории, лагеря и общепит, получат отсрочку по уплате страховых взносов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
"По помощи предпринимателям Крыма и Севастополя. Президент особо отмечал, что нужно уделять самое пристальное внимание развитию этих российских субъектов, укреплять их экономический потенциал, промышленную базу. Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия. Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе", - сказал Мишустин.
Он добавил, что такая льгота будет доступна для предприятий из сферы обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей и предприятий сферы общественного питания.
"Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников", - сказал Мишустин.
 
ФинансыРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала