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"БКС Мир инвестиций" запустил ИИ-сервис для работы с брокерским счетом - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"БКС Мир инвестиций" запустил ИИ-сервис для работы с брокерским счетом
"БКС Мир инвестиций" запустил ИИ-сервис для работы с брокерским счетом - 27.08.2026, ПРАЙМ
"БКС Мир инвестиций" запустил ИИ-сервис для работы с брокерским счетом
"БКС Мир инвестиций" запустил сервис для работы с брокерским счетом через ИИ. Теперь клиенты могут получать рыночные данные, анализировать портфель и совершать... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:01+0300
2026-08-27T09:01+0300
технологии
банки
финансы
бкс
"бкс мир инвестиций"
ии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "БКС Мир инвестиций" запустил сервис для работы с брокерским счетом через ИИ. Теперь клиенты могут получать рыночные данные, анализировать портфель и совершать торговые операции в диалоге с ИИ-ассистентом.Новый сервис "БКС Мир инвестиций" позволяет подключить брокерский счет к искусственному интеллекту и в режиме живого общения получать данные о рынке и портфеле, а также создавать, изменять и отменять заявки. Писать код или разрабатывать отдельную программу для этого не требуется.Технически взаимодействие с брокером через ИИ происходит с помощью MCP-сервера и торгового API БКС. MCP (Model Context Protocol) – это стандарт взаимодействия, который позволяет ИИ-приложениям обращаться к внешним данным и функциям через единый интерфейс.Для подключения инвестор выпускает в личном кабинете "БКС Мир инвестиций" специальный цифровой ключ – refresh-токен. Затем в настройках своего ИИ он указывает адрес MCP-сервера БКС и полученный токен – так брокерский счет подключается к ИИ. Это разовая настройка, передавать ключ в сообщениях ИИ-ассистенту не нужно.После подключения работа с брокерским счетом превращается в живой диалог с привычным для пользователя искусственным интеллектом. Например, клиент может попросить: "Покажи состав моего портфеля и доступные лимиты", "Какая сейчас котировка интересующей акции?" или "Есть ли у меня активные заявки?". ИИ-ассистент обращается к торговой инфраструктуре БКС и сообщает инвестору актуальную информацию непосредственно в диалоге.Таким же образом можно совершать торговые операции: клиент в режиме обычного общения формулирует поручение для ИИ-ассистента. К примеру, просит выставить заявку на покупку конкретных акций или облигаций. Перед выполнением операции пользователь должен явно ее подтвердить. После этого поручение передается напрямую в БКС, а результат отображается в диалоге с ИИ.При выпуске refresh-токена клиент выбирает один из двух вариантов доступа: только чтение данных или чтение и совершение торговых операций. С токеном только для чтения ИИ-ассистент сможет показывать информацию о рынке и счете, но формирование заявок будет недоступно. Торговый токен открывает эти возможности, при этом любые действия по торговым поручениям будут требовать отдельного подтверждения пользователя. Сервис рассчитан на ИИ-инструменты, поддерживающие MCP: ChatGPT, Claude, Cursor, VS Code, Qwen Code, Gemini и другие.
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технологии, банки, финансы, бкс, "бкс мир инвестиций", ии
Технологии, Банки, Финансы, БКС, "БКС Мир инвестиций", ИИ
09:01 27.08.2026
 
"БКС Мир инвестиций" запустил ИИ-сервис для работы с брокерским счетом

"БКС Мир инвестиций" запустил сервис для работы с брокерским счетом через ИИ

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "БКС Мир инвестиций" запустил сервис для работы с брокерским счетом через ИИ. Теперь клиенты могут получать рыночные данные, анализировать портфель и совершать торговые операции в диалоге с ИИ-ассистентом.
Новый сервис "БКС Мир инвестиций" позволяет подключить брокерский счет к искусственному интеллекту и в режиме живого общения получать данные о рынке и портфеле, а также создавать, изменять и отменять заявки. Писать код или разрабатывать отдельную программу для этого не требуется.
Технически взаимодействие с брокером через ИИ происходит с помощью MCP-сервера и торгового API БКС. MCP (Model Context Protocol) – это стандарт взаимодействия, который позволяет ИИ-приложениям обращаться к внешним данным и функциям через единый интерфейс.
Для подключения инвестор выпускает в личном кабинете "БКС Мир инвестиций" специальный цифровой ключ – refresh-токен. Затем в настройках своего ИИ он указывает адрес MCP-сервера БКС и полученный токен – так брокерский счет подключается к ИИ. Это разовая настройка, передавать ключ в сообщениях ИИ-ассистенту не нужно.
После подключения работа с брокерским счетом превращается в живой диалог с привычным для пользователя искусственным интеллектом. Например, клиент может попросить: "Покажи состав моего портфеля и доступные лимиты", "Какая сейчас котировка интересующей акции?" или "Есть ли у меня активные заявки?". ИИ-ассистент обращается к торговой инфраструктуре БКС и сообщает инвестору актуальную информацию непосредственно в диалоге.
Таким же образом можно совершать торговые операции: клиент в режиме обычного общения формулирует поручение для ИИ-ассистента. К примеру, просит выставить заявку на покупку конкретных акций или облигаций. Перед выполнением операции пользователь должен явно ее подтвердить. После этого поручение передается напрямую в БКС, а результат отображается в диалоге с ИИ.
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Торговля CFD-контрактами стала доступна в приложении "БКС Мир инвестиций"
23 апреля, 09:09
При выпуске refresh-токена клиент выбирает один из двух вариантов доступа: только чтение данных или чтение и совершение торговых операций. С токеном только для чтения ИИ-ассистент сможет показывать информацию о рынке и счете, но формирование заявок будет недоступно. Торговый токен открывает эти возможности, при этом любые действия по торговым поручениям будут требовать отдельного подтверждения пользователя. Сервис рассчитан на ИИ-инструменты, поддерживающие MCP: ChatGPT, Claude, Cursor, VS Code, Qwen Code, Gemini и другие.
 
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