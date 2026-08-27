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В БРИКС работают, чтобы сделать мировую финансовую систему справедливее - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В БРИКС работают, чтобы сделать мировую финансовую систему справедливее
В БРИКС работают, чтобы сделать мировую финансовую систему справедливее - 27.08.2026, ПРАЙМ
В БРИКС работают, чтобы сделать мировую финансовую систему справедливее
Страны БРИКС работают над тем, чтобы сделать международную валютно-финансовую систему более справедливой и предсказуемой, заявил в четверг замглавы МИД РФ... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:00+0300
2026-08-27T11:15+0300
финансы
мировая экономика
евразия
сергей рябков
мид рф
мид
шос
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС работают над тем, чтобы сделать международную валютно-финансовую систему более справедливой и предсказуемой, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы продолжаем работу последовательно, сфокусированно, по всем направлениям, над приданием международной валютно-финансовой системе более справедливого, стабильного, предсказуемого, эффективного характера", - сказал Рябков в ходе круглого стола, посвященного вопросам евразийского сотрудничества, 25-летию Шанхайской организации сотрудничества и 20-летию БРИКС. Круглый стол организован Российским историческим обществом. По словам замглавы МИД РФ, страны БРИКС также ведут работу над тем, чтобы придать мировой финансовой системе такие свойства, которые "позволили бы уходить от монополии и диктата, избегать ситуаций, когда сложившиеся в этой сфере реалии используются как оружие против государств, считающих необходимым двигаться по собственному пути развития". Рябков отметил, что ШОС со своей стороны призвана стать опорой для системы безопасности в Евразии. "Социально-экономическим фундаментом которой могло бы стать большое евразийское партнерство, основанное на тесной кооперации государств и многосторонних объединений региона", - заключил замминистра.
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финансы, мировая экономика, евразия, сергей рябков, мид рф, мид, шос
Финансы, Мировая экономика, ЕВРАЗИЯ, Сергей Рябков, МИД РФ, МИД, ШОС
11:00 27.08.2026 (обновлено: 11:15 27.08.2026)
 
В БРИКС работают, чтобы сделать мировую финансовую систему справедливее

Рябков: БРИКС работает, чтобы сделать мировую финансовую систему более справедливой

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС работают над тем, чтобы сделать международную валютно-финансовую систему более справедливой и предсказуемой, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы продолжаем работу последовательно, сфокусированно, по всем направлениям, над приданием международной валютно-финансовой системе более справедливого, стабильного, предсказуемого, эффективного характера", - сказал Рябков в ходе круглого стола, посвященного вопросам евразийского сотрудничества, 25-летию Шанхайской организации сотрудничества и 20-летию БРИКС.
Круглый стол организован Российским историческим обществом.
По словам замглавы МИД РФ, страны БРИКС также ведут работу над тем, чтобы придать мировой финансовой системе такие свойства, которые "позволили бы уходить от монополии и диктата, избегать ситуаций, когда сложившиеся в этой сфере реалии используются как оружие против государств, считающих необходимым двигаться по собственному пути развития".
Рябков отметил, что ШОС со своей стороны призвана стать опорой для системы безопасности в Евразии.
"Социально-экономическим фундаментом которой могло бы стать большое евразийское партнерство, основанное на тесной кооперации государств и многосторонних объединений региона", - заключил замминистра.
 
ФинансыМировая экономикаЕВРАЗИЯСергей РябковМИД РФМИДШОС
 
 
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