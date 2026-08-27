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Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих
Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих - 27.08.2026, ПРАЙМ
Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих
Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:41+0300
2026-08-27T13:41+0300
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РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на специальный заблокированный банковский счет в рамках дела о предполагаемой эксплуатации рабочих на стройке, сообщила газета Corriere della Sera. Средства находятся в распоряжении судебного администратора, который временно управляет деятельностью итальянского филиала Caddell после того, как в конце мая прокуратура Милана поместила компанию под внешний контроль. В мае Corriere сообщила о расследовании в отношении американского строительного гиганта, которого подозревают в использовании труда индийских рабочих. По данным следствия, они работали по 12 часов в день при оплате от 1,50 до 1,91 евро в час, а также были вынуждены возвращаться к работе после болезни, травм или лечения. Как отмечает Corriere della Sera, перечисление 21 миллиона евро не является признанием Caddell своей вины или согласия с обвинениями, однако компания таким образом демонстрирует готовность сотрудничать с итальянскими органами правосудия. По версии следствия, из заработной платы рабочих принудительно удерживались средства, в том числе для оплаты расходов на питание и жилье в размере 850 евро в месяц. В деле фигурируют два менеджера - граждане Турции и Индии. Они находятся под арестом в тюрьме в связи с причастностью к предполагаемой системе эксплуатации работников.
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бизнес, мировая экономика, сша, турция, индия
Бизнес, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ
Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих
Caddell перечислила 21 млн евро по делу об эксплуатации индийских рабочих в Милане
РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на специальный заблокированный банковский счет в рамках дела о предполагаемой эксплуатации рабочих на стройке, сообщила газета Corriere della Sera.
Средства находятся в распоряжении судебного администратора, который временно управляет деятельностью итальянского филиала Caddell после того, как в конце мая прокуратура Милана поместила компанию под внешний контроль.
В мае Corriere сообщила о расследовании в отношении американского строительного гиганта, которого подозревают в использовании труда индийских рабочих. По данным следствия, они работали по 12 часов в день при оплате от 1,50 до 1,91 евро в час, а также были вынуждены возвращаться к работе после болезни, травм или лечения.
Как отмечает Corriere della Sera, перечисление 21 миллиона евро не является признанием Caddell своей вины или согласия с обвинениями, однако компания таким образом демонстрирует готовность сотрудничать с итальянскими органами правосудия.
По версии следствия, из заработной платы рабочих принудительно удерживались средства, в том числе для оплаты расходов на питание и жилье в размере 850 евро в месяц.
В деле фигурируют два менеджера - граждане Турции и Индии. Они находятся под арестом в тюрьме в связи с причастностью к предполагаемой системе эксплуатации работников.