https://1prime.ru/20260827/caddell-872730854.html

Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих

Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих - 27.08.2026, ПРАЙМ

Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих

Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:41+0300

2026-08-27T13:41+0300

2026-08-27T13:54+0300

бизнес

мировая экономика

сша

турция

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872730854.jpg?1787828052

РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на специальный заблокированный банковский счет в рамках дела о предполагаемой эксплуатации рабочих на стройке, сообщила газета Corriere della Sera. Средства находятся в распоряжении судебного администратора, который временно управляет деятельностью итальянского филиала Caddell после того, как в конце мая прокуратура Милана поместила компанию под внешний контроль. В мае Corriere сообщила о расследовании в отношении американского строительного гиганта, которого подозревают в использовании труда индийских рабочих. По данным следствия, они работали по 12 часов в день при оплате от 1,50 до 1,91 евро в час, а также были вынуждены возвращаться к работе после болезни, травм или лечения. Как отмечает Corriere della Sera, перечисление 21 миллиона евро не является признанием Caddell своей вины или согласия с обвинениями, однако компания таким образом демонстрирует готовность сотрудничать с итальянскими органами правосудия. По версии следствия, из заработной платы рабочих принудительно удерживались средства, в том числе для оплаты расходов на питание и жилье в размере 850 евро в месяц. В деле фигурируют два менеджера - граждане Турции и Индии. Они находятся под арестом в тюрьме в связи с причастностью к предполагаемой системе эксплуатации работников.

сша

турция

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, турция, индия