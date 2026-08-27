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Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих
Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих - 27.08.2026, ПРАЙМ
Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих
Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:41+0300
2026-08-27T13:54+0300
бизнес
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РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на специальный заблокированный банковский счет в рамках дела о предполагаемой эксплуатации рабочих на стройке, сообщила газета Corriere della Sera. Средства находятся в распоряжении судебного администратора, который временно управляет деятельностью итальянского филиала Caddell после того, как в конце мая прокуратура Милана поместила компанию под внешний контроль. В мае Corriere сообщила о расследовании в отношении американского строительного гиганта, которого подозревают в использовании труда индийских рабочих. По данным следствия, они работали по 12 часов в день при оплате от 1,50 до 1,91 евро в час, а также были вынуждены возвращаться к работе после болезни, травм или лечения. Как отмечает Corriere della Sera, перечисление 21 миллиона евро не является признанием Caddell своей вины или согласия с обвинениями, однако компания таким образом демонстрирует готовность сотрудничать с итальянскими органами правосудия. По версии следствия, из заработной платы рабочих принудительно удерживались средства, в том числе для оплаты расходов на питание и жилье в размере 850 евро в месяц. В деле фигурируют два менеджера - граждане Турции и Индии. Они находятся под арестом в тюрьме в связи с причастностью к предполагаемой системе эксплуатации работников.
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бизнес, мировая экономика, сша, турция, индия
Бизнес, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ
13:41 27.08.2026 (обновлено: 13:54 27.08.2026)
 
Caddell перечислила 21 миллион евро по делу об эксплуатации рабочих

Caddell перечислила 21 млн евро по делу об эксплуатации индийских рабочих в Милане

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РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Американская компания Caddell Construction, являющаяся подрядчиком строительства нового генконсульства США в Милане, добровольно перечислила 21 миллион евро на специальный заблокированный банковский счет в рамках дела о предполагаемой эксплуатации рабочих на стройке, сообщила газета Corriere della Sera.
Средства находятся в распоряжении судебного администратора, который временно управляет деятельностью итальянского филиала Caddell после того, как в конце мая прокуратура Милана поместила компанию под внешний контроль.
В мае Corriere сообщила о расследовании в отношении американского строительного гиганта, которого подозревают в использовании труда индийских рабочих. По данным следствия, они работали по 12 часов в день при оплате от 1,50 до 1,91 евро в час, а также были вынуждены возвращаться к работе после болезни, травм или лечения.
Как отмечает Corriere della Sera, перечисление 21 миллиона евро не является признанием Caddell своей вины или согласия с обвинениями, однако компания таким образом демонстрирует готовность сотрудничать с итальянскими органами правосудия.
По версии следствия, из заработной платы рабочих принудительно удерживались средства, в том числе для оплаты расходов на питание и жилье в размере 850 евро в месяц.
В деле фигурируют два менеджера - граждане Турции и Индии. Они находятся под арестом в тюрьме в связи с причастностью к предполагаемой системе эксплуатации работников.
 
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