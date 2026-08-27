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Техкомпании призвали усилить защиту от хакерских атак с использованием ИИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Техкомпании призвали усилить защиту от хакерских атак с использованием ИИ
Техкомпании призвали усилить защиту от хакерских атак с использованием ИИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
Техкомпании призвали усилить защиту от хакерских атак с использованием ИИ
Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, опубликовала открытое письмо, в котором она и ряд других крупных технологических компаний призывают к... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:28+0300
2026-08-27T22:40+0300
технологии
openai
chatgpt
adobe
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, опубликовала открытое письмо, в котором она и ряд других крупных технологических компаний призывают к усилению защитных мер для противодействия хакерским атакам с использованием ИИ. Письмо OpenAI подписали такие компании, как Adobe, Amazon Web Services, Anthropic, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Perplexity и ряд других. "У нас есть ограниченное время для укрепления киберзащиты. В ближайшие месяцы кибератаки с использованием ИИ станут гораздо более распространенными и изощренными по мере того, как модели по всему миру будут становиться все более совершенными. Компании и государственные службы, от которых зависят наши сообщества, находятся под угрозой", - пишет компания. OpenAI в связи с этим предлагает принципы для коллективного реагирования на риски в сфере кибербезопасности. Стоит признать, считает компания, что существующего уровня безопасности будет недостаточно. Давно существующие ошибки, чрезмерные права доступа, неправильные настройки, небезопасное и не обновленное ПО, слабая аутентификация и технический долг в устаревших системах сделали системы уязвимыми. Службы безопасности исторически испытывали нехватку ресурсов и нуждаются в значительном увеличении количества инструментов и ресурсов. OpenAI также предлагает расширить возможности специалистов по кибербезопасности с помощью ИИ, способного решать подобные задачи. Искусственный интеллект представляет специализированные навыки большему числу специалистов и позволяет решать основные задачи безопасности быстрее, дешевле и эффективнее, считает компания. Кибервозможности развиваются по всему миру, и это может иметь положительный эффект: ни одна отдельная компания не должна контролировать будущее. Поэтому OpenAI считает, что необходимо мобилизировать коллективные усилия в сфере кибербезопасности. "Все организации, компании, занимающиеся кибербезопасностью, технологические партнеры, правительства и передовые компании в сфере ИИ играют важную роль: они должны способствовать реализации приоритетных задач специалистов по кибербезопасности, предоставляя им инструменты, финансирование и практическую поддержку", - подчеркнула компания. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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192
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40
192
40
технологии, openai, chatgpt, adobe
Технологии, OpenAI, ChatGPT, Adobe
22:28 27.08.2026 (обновлено: 22:40 27.08.2026)
 
Техкомпании призвали усилить защиту от хакерских атак с использованием ИИ

Технологических компаний призвали усилить защиту от хакерских атак с использованием ИИ

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, опубликовала открытое письмо, в котором она и ряд других крупных технологических компаний призывают к усилению защитных мер для противодействия хакерским атакам с использованием ИИ.
Письмо OpenAI подписали такие компании, как Adobe, Amazon Web Services, Anthropic, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Perplexity и ряд других.
"У нас есть ограниченное время для укрепления киберзащиты. В ближайшие месяцы кибератаки с использованием ИИ станут гораздо более распространенными и изощренными по мере того, как модели по всему миру будут становиться все более совершенными. Компании и государственные службы, от которых зависят наши сообщества, находятся под угрозой", - пишет компания.
OpenAI в связи с этим предлагает принципы для коллективного реагирования на риски в сфере кибербезопасности.
Стоит признать, считает компания, что существующего уровня безопасности будет недостаточно. Давно существующие ошибки, чрезмерные права доступа, неправильные настройки, небезопасное и не обновленное ПО, слабая аутентификация и технический долг в устаревших системах сделали системы уязвимыми. Службы безопасности исторически испытывали нехватку ресурсов и нуждаются в значительном увеличении количества инструментов и ресурсов.
OpenAI также предлагает расширить возможности специалистов по кибербезопасности с помощью ИИ, способного решать подобные задачи. Искусственный интеллект представляет специализированные навыки большему числу специалистов и позволяет решать основные задачи безопасности быстрее, дешевле и эффективнее, считает компания.
Кибервозможности развиваются по всему миру, и это может иметь положительный эффект: ни одна отдельная компания не должна контролировать будущее. Поэтому OpenAI считает, что необходимо мобилизировать коллективные усилия в сфере кибербезопасности.
"Все организации, компании, занимающиеся кибербезопасностью, технологические партнеры, правительства и передовые компании в сфере ИИ играют важную роль: они должны способствовать реализации приоритетных задач специалистов по кибербезопасности, предоставляя им инструменты, финансирование и практическую поддержку", - подчеркнула компания.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
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