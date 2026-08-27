Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/chislo-872723721.html
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек - 27.08.2026, ПРАЙМ
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек
Численность населения мира с 2015 года увеличилась на 800 миллионов человек, что привело к росту спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:09+0300
2026-08-27T11:09+0300
мировая экономика
оон
фао
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872723721.jpg?1787818181
РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Численность населения мира с 2015 года увеличилась на 800 миллионов человек, что привело к росту спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары, говорится в изученном РИА Новости докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Состояние мировых почв - 2026". "С 2015 года численность населения мира выросла на 0,8 миллиарда человек, что привело к увеличению спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары", - говорится в докладе. В 2025 году ООН в своих материалах использовала показатель 8,2 миллиарда человек как численность мирового населения. По данным ФАО, площадь, на которой собирают урожай основных сельскохозяйственных культур, в 2000-2022 годах увеличилась на 24%, в том числе на 80 миллионов гектаров с 2015 года. Основным выводом исследования является продолжение усиление деградации почв во многих регионах. Более половины (52%) оцененных регионов и субрегионов характеризуются плохим или очень плохим управлением земельными ресурсами. В докладе отмечается, что на решения об использовании почв влияют рост населения, миграция из сельской местности в города, экономическое развитие, политическая нестабильность и рост инфляции. Эти факторы дополнительно усиливаются изменением климата.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оон, фао
Мировая экономика, ООН, ФАО
11:09 27.08.2026
 
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек

ФАО: с 2015 года численность населения мира выросла на 800 миллионов человек

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Численность населения мира с 2015 года увеличилась на 800 миллионов человек, что привело к росту спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары, говорится в изученном РИА Новости докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Состояние мировых почв - 2026".
"С 2015 года численность населения мира выросла на 0,8 миллиарда человек, что привело к увеличению спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары", - говорится в докладе.
В 2025 году ООН в своих материалах использовала показатель 8,2 миллиарда человек как численность мирового населения.
По данным ФАО, площадь, на которой собирают урожай основных сельскохозяйственных культур, в 2000-2022 годах увеличилась на 24%, в том числе на 80 миллионов гектаров с 2015 года.
Основным выводом исследования является продолжение усиление деградации почв во многих регионах. Более половины (52%) оцененных регионов и субрегионов характеризуются плохим или очень плохим управлением земельными ресурсами. В докладе отмечается, что на решения об использовании почв влияют рост населения, миграция из сельской местности в города, экономическое развитие, политическая нестабильность и рост инфляции. Эти факторы дополнительно усиливаются изменением климата.
 
Мировая экономикаООНФАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала