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Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек - 27.08.2026, ПРАЙМ
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек
Численность населения мира с 2015 года увеличилась на 800 миллионов человек, что привело к росту спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:09+0300
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РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Численность населения мира с 2015 года увеличилась на 800 миллионов человек, что привело к росту спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары, говорится в изученном РИА Новости докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Состояние мировых почв - 2026".
"С 2015 года численность населения мира выросла на 0,8 миллиарда человек, что привело к увеличению спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары", - говорится в докладе.
В 2025 году ООН в своих материалах использовала показатель 8,2 миллиарда человек как численность мирового населения.
По данным ФАО, площадь, на которой собирают урожай основных сельскохозяйственных культур, в 2000-2022 годах увеличилась на 24%, в том числе на 80 миллионов гектаров с 2015 года.
Основным выводом исследования является продолжение усиление деградации почв во многих регионах. Более половины (52%) оцененных регионов и субрегионов характеризуются плохим или очень плохим управлением земельными ресурсами. В докладе отмечается, что на решения об использовании почв влияют рост населения, миграция из сельской местности в города, экономическое развитие, политическая нестабильность и рост инфляции. Эти факторы дополнительно усиливаются изменением климата.
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мировая экономика, оон, фао
Мировая экономика, ООН, ФАО
Число населения мира с 2015 года выросло на 800 миллионов человек
ФАО: с 2015 года численность населения мира выросла на 800 миллионов человек
РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Численность населения мира с 2015 года увеличилась на 800 миллионов человек, что привело к росту спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары, говорится в изученном РИА Новости докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Состояние мировых почв - 2026".
"С 2015 года численность населения мира выросла на 0,8 миллиарда человек, что привело к увеличению спроса на продовольствие, корма, волокна, топливо и другие товары", - говорится в докладе.
В 2025 году ООН в своих материалах использовала показатель 8,2 миллиарда человек как численность мирового населения.
По данным ФАО, площадь, на которой собирают урожай основных сельскохозяйственных культур, в 2000-2022 годах увеличилась на 24%, в том числе на 80 миллионов гектаров с 2015 года.
Основным выводом исследования является продолжение усиление деградации почв во многих регионах. Более половины (52%) оцененных регионов и субрегионов характеризуются плохим или очень плохим управлением земельными ресурсами. В докладе отмечается, что на решения об использовании почв влияют рост населения, миграция из сельской местности в города, экономическое развитие, политическая нестабильность и рост инфляции. Эти факторы дополнительно усиливаются изменением климата.