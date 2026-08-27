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Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи - 27.08.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным значением... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:49+0300
2026-08-27T16:23+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысяч - до 203 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 208 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 206 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1250 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 205,5 тысяч.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, сократилось на 18 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,778 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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192
40
192
40
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
15:49 27.08.2026 (обновлено: 16:23 27.08.2026)
 
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 4 тысячи

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысяч - до 203 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 208 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 206 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1250 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 205,5 тысяч.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, сократилось на 18 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,778 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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