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Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи - 27.08.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тысячи

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным значением... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:49+0300

2026-08-27T15:49+0300

2026-08-27T16:23+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысяч - до 203 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 208 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 206 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1250 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 205,5 тысяч.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, сократилось на 18 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,778 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша