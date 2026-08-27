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Число продавцов на российских цифровых платформах превысило 1,5 миллиона

Число продавцов на российских цифровых платформах превысило 1,5 миллиона - 27.08.2026, ПРАЙМ

Число продавцов на российских цифровых платформах превысило 1,5 миллиона

Число продавцов на российских цифровых платформах превысило 1,5 миллиона предпринимателей, следует из исследования Ассоциации цифровых платформ (АЦП) и... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:30+0300

2026-08-27T19:30+0300

2026-08-27T19:30+0300

технологии

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число продавцов на российских цифровых платформах превысило 1,5 миллиона предпринимателей, следует из исследования Ассоциации цифровых платформ (АЦП) и агентства "Infoline-аналитика", с которым ознакомились "Ведомости". "Число продавцов на российских цифровых платформах во II квартале 2026 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,5%, превысив 1,5 миллиона лиц", - говорится в сообщении. Согласно публикации, в исследовании учитываются агрегированные данные членов Ассоциации цифровых платформ – Ozon, Wildberries, "Авито", "Яндекса" и "Купера". Как пояснил представитель ассоциации, подсчет включал уникальных продавцов: если один бизнес работает сразу на нескольких платформах, повторно его не брали. "Совокупный оборот этих цифровых платформ без учета сегмента услуг во II квартале достиг 3,05 триллиона рублей, увеличившись на 20,7% год к году. Основной вклад принес непродовольственный сегмент, при этом продовольственная категория также выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За апрель – июнь на платформах было совершено более 2,6 миллиарда заказов – на 38,7% больше, чем годом ранее", - добавляется в статье. Отмечается, что активная аудитория платформ прибавила 11,9%, увеличившись до 91,6 миллиона человек. По оценке авторов исследования, это около 80% взрослого населения России. Подчеркивается, что число заказов, таким образом, растет более чем втрое быстрее аудитории площадок. Авторы исследования связывают это с изменением потребительской модели: россияне стали чаще заказывать через платформы товары повседневного спроса и совершать покупки небольшими партиями по мере необходимости. Президент АЦП Ораз Дурдыев отметил, что платформы стали привычным каналом для повседневных покупок, а для бизнеса – способом продавать товары по всей стране без создания собственной розничной сети. Добавляется, что в Ассоциации цифровых платформ также не ожидают роста цен для покупателей. По словам Дурдыева, в частности, высокая конкуренция между продавцами сдерживает повышение цен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, ведомости, ozon, wildberries