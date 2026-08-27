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Chrysler отзывает 844 тысячи автомобилей в США

Chrysler отзывает 844 тысячи автомобилей в США - 27.08.2026, ПРАЙМ

Chrysler отзывает 844 тысячи автомобилей в США

Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает 844 тысяч автомобилей в США из-за ошибки изображения с камеры заднего вида, следует | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:14+0300

2026-08-27T13:14+0300

2026-08-27T13:14+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает 844 тысяч автомобилей в США из-за ошибки изображения с камеры заднего вида, следует из сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Компания отзывает некоторые автомобили моделей Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, Jeep Compass, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee L, Jeep Grand Wagoneer, Jeep Grand Wagoneer L, Ram Promaster, Ram Promaster EV, Ram 1500, Ram 2500, Chrysler Pacifica Plug-In, Chrysler Voyager 2026 года выпуска, а также Chrysler Pacifica и Dodge Charger 2026-2027 годов выпуска. "Изображение с камеры заднего вида может не отображаться при движении автомобиля задним ходом. Такие транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств (FMVSS) № 111 "Видимость сзади" - говорится в документе. Всего отзыву подлежат 844 027 автомобилей, указано в материалах. Для решения проблемы программное обеспечение будет обновлено дилерами или посредством технологии беспроводной передачи (over-the-air, OTA) бесплатно. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены с 1 сентября, говорится в сообщении. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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