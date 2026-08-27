Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/damat-872737177.html
В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки
В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки
Группа компаний "Дамате" построит в Тюменской области вторую очередь племенного репродуктора по производству яиц индейки - там будут выпускать по 13 миллионов... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:34+0300
2026-08-27T16:49+0300
россия
владимир путин
дамате
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872737177.jpg?1787838586
ТЮМЕНЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Группа компаний "Дамате" построит в Тюменской области вторую очередь племенного репродуктора по производству яиц индейки - там будут выпускать по 13 миллионов яиц в год, сообщил председатель совета директоров группы Наум Бабаев. Первая очередь племенного репродуктора ООО "Племенная индейка" запущена в Исетском округе. Производство на этих площадках при участии по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина компания запустила в ноябре 2022 года. В августе 2023 года состоялся ввод в эксплуатацию всех производственных площадок комплекса. Сейчас он производит 12,5 миллионов яиц в год. "Мы закладываем камень в основание строительства второй очереди племенного репродуктора компании "Дамате" по производству 13 миллионов яиц в год. Общий объем инвестиций составит 8,5 миллиардов рублей. Это вторая очередь нашего проекта. Первая очередь уже запущена и работает на полную мощность", - сказал Бабаев на церемонии закладки в четверг. Второй репродуктор планируются запустить в 2030 году. С его вводом в Тюменской области будет производиться 4% яиц индейки от мирового рынка и 60% от российского рынка.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, дамате
РОССИЯ, Владимир Путин, Дамате
16:34 27.08.2026 (обновлено: 16:49 27.08.2026)
 
В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки

"Дамате" построит в Тюменской области репродуктор по производству 13 миллионов яиц индейки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Группа компаний "Дамате" построит в Тюменской области вторую очередь племенного репродуктора по производству яиц индейки - там будут выпускать по 13 миллионов яиц в год, сообщил председатель совета директоров группы Наум Бабаев.
Первая очередь племенного репродуктора ООО "Племенная индейка" запущена в Исетском округе. Производство на этих площадках при участии по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина компания запустила в ноябре 2022 года. В августе 2023 года состоялся ввод в эксплуатацию всех производственных площадок комплекса. Сейчас он производит 12,5 миллионов яиц в год.
"Мы закладываем камень в основание строительства второй очереди племенного репродуктора компании "Дамате" по производству 13 миллионов яиц в год. Общий объем инвестиций составит 8,5 миллиардов рублей. Это вторая очередь нашего проекта. Первая очередь уже запущена и работает на полную мощность", - сказал Бабаев на церемонии закладки в четверг.
Второй репродуктор планируются запустить в 2030 году. С его вводом в Тюменской области будет производиться 4% яиц индейки от мирового рынка и 60% от российского рынка.
 
РОССИЯВладимир ПутинДамате
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала