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В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки

В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Тюменской области построят второй репродуктор по производству яиц индейки

Группа компаний "Дамате" построит в Тюменской области вторую очередь племенного репродуктора по производству яиц индейки - там будут выпускать по 13 миллионов... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:34+0300

2026-08-27T16:34+0300

2026-08-27T16:49+0300

россия

владимир путин

дамате

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ТЮМЕНЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Группа компаний "Дамате" построит в Тюменской области вторую очередь племенного репродуктора по производству яиц индейки - там будут выпускать по 13 миллионов яиц в год, сообщил председатель совета директоров группы Наум Бабаев. Первая очередь племенного репродуктора ООО "Племенная индейка" запущена в Исетском округе. Производство на этих площадках при участии по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина компания запустила в ноябре 2022 года. В августе 2023 года состоялся ввод в эксплуатацию всех производственных площадок комплекса. Сейчас он производит 12,5 миллионов яиц в год. "Мы закладываем камень в основание строительства второй очереди племенного репродуктора компании "Дамате" по производству 13 миллионов яиц в год. Общий объем инвестиций составит 8,5 миллиардов рублей. Это вторая очередь нашего проекта. Первая очередь уже запущена и работает на полную мощность", - сказал Бабаев на церемонии закладки в четверг. Второй репродуктор планируются запустить в 2030 году. С его вводом в Тюменской области будет производиться 4% яиц индейки от мирового рынка и 60% от российского рынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, дамате