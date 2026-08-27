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"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке
"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке
Группа компания "Дамате", занимающаяся выращиванием индейки и производством продукции из нее, рассмотрит возможность создания в Тюменской области собственной... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:05+0300
2026-08-27T17:12+0300
технологии
россия
дамате
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ТЮМЕНЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Группа компания "Дамате", занимающаяся выращиванием индейки и производством продукции из нее, рассмотрит возможность создания в Тюменской области собственной научной базы для внедрения в работу инновационных подходов, сообщил председатель совета директоров группы Наум Бабаев. В четверг в Упоровском округе Тюменской области прошла церемония закладки первого камня в строительство второй очереди племенного репродуктора ООО "Племенная индейка". Хозяйство планируют запустить в 2030 году, оно будет производить 13 миллионов яиц. "Мы в Тюменской области делаем очень интересный проект, который позволит, возможно, задуматься о том, чтобы сделать здесь и научную базу для того, чтобы дальше вводить свои дополнительные инновационные подходы к развитию генетики индейки", - сказал Бабаев перед церемонией. Первая очередь племенного репродуктора ООО "Племенная индейка" запущена в Исетском округе. Производство на этих площадках при участии по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина компания запустила в ноябре 2022 года. В августе 2023 года состоялся ввод в эксплуатацию всех производственных площадок комплекса. Сейчас он производит 12,5 миллионов яиц в год. С запуском второй очереди репродуктора в Тюменской области будет производиться 4% яиц индейки от мирового рынка и 60% от российского рынка.
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технологии, россия, дамате
Технологии, РОССИЯ, Дамате
17:05 27.08.2026 (обновлено: 17:12 27.08.2026)
 
"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке

ГК "Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области собственной научной базы по индейке

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ТЮМЕНЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Группа компания "Дамате", занимающаяся выращиванием индейки и производством продукции из нее, рассмотрит возможность создания в Тюменской области собственной научной базы для внедрения в работу инновационных подходов, сообщил председатель совета директоров группы Наум Бабаев.
В четверг в Упоровском округе Тюменской области прошла церемония закладки первого камня в строительство второй очереди племенного репродуктора ООО "Племенная индейка". Хозяйство планируют запустить в 2030 году, оно будет производить 13 миллионов яиц.
"Мы в Тюменской области делаем очень интересный проект, который позволит, возможно, задуматься о том, чтобы сделать здесь и научную базу для того, чтобы дальше вводить свои дополнительные инновационные подходы к развитию генетики индейки", - сказал Бабаев перед церемонией.
Первая очередь племенного репродуктора ООО "Племенная индейка" запущена в Исетском округе. Производство на этих площадках при участии по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина компания запустила в ноябре 2022 года. В августе 2023 года состоялся ввод в эксплуатацию всех производственных площадок комплекса. Сейчас он производит 12,5 миллионов яиц в год.
С запуском второй очереди репродуктора в Тюменской области будет производиться 4% яиц индейки от мирового рынка и 60% от российского рынка.
 
ТехнологииРОССИЯДамате
 
 
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