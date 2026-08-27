https://1prime.ru/20260827/damat-872738981.html
"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке
"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке
Группа компания "Дамате", занимающаяся выращиванием индейки и производством продукции из нее, рассмотрит возможность создания в Тюменской области собственной... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:05+0300
2026-08-27T17:05+0300
2026-08-27T17:12+0300
технологии
россия
дамате
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872738981.jpg?1787839950
ТЮМЕНЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Группа компания "Дамате", занимающаяся выращиванием индейки и производством продукции из нее, рассмотрит возможность создания в Тюменской области собственной научной базы для внедрения в работу инновационных подходов, сообщил председатель совета директоров группы Наум Бабаев. В четверг в Упоровском округе Тюменской области прошла церемония закладки первого камня в строительство второй очереди племенного репродуктора ООО "Племенная индейка". Хозяйство планируют запустить в 2030 году, оно будет производить 13 миллионов яиц. "Мы в Тюменской области делаем очень интересный проект, который позволит, возможно, задуматься о том, чтобы сделать здесь и научную базу для того, чтобы дальше вводить свои дополнительные инновационные подходы к развитию генетики индейки", - сказал Бабаев перед церемонией. Первая очередь племенного репродуктора ООО "Племенная индейка" запущена в Исетском округе. Производство на этих площадках при участии по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина компания запустила в ноябре 2022 года. В августе 2023 года состоялся ввод в эксплуатацию всех производственных площадок комплекса. Сейчас он производит 12,5 миллионов яиц в год. С запуском второй очереди репродуктора в Тюменской области будет производиться 4% яиц индейки от мирового рынка и 60% от российского рынка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дамате
Технологии, РОССИЯ, Дамате
"Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области научной базы по индейке
ГК "Дамате" рассмотрит создание в Тюменской области собственной научной базы по индейке
ТЮМЕНЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Группа компания "Дамате", занимающаяся выращиванием индейки и производством продукции из нее, рассмотрит возможность создания в Тюменской области собственной научной базы для внедрения в работу инновационных подходов, сообщил председатель совета директоров группы Наум Бабаев.
В четверг в Упоровском округе Тюменской области прошла церемония закладки первого камня в строительство второй очереди племенного репродуктора ООО "Племенная индейка". Хозяйство планируют запустить в 2030 году, оно будет производить 13 миллионов яиц.
"Мы в Тюменской области делаем очень интересный проект, который позволит, возможно, задуматься о том, чтобы сделать здесь и научную базу для того, чтобы дальше вводить свои дополнительные инновационные подходы к развитию генетики индейки", - сказал Бабаев перед церемонией.
Первая очередь племенного репродуктора ООО "Племенная индейка" запущена в Исетском округе. Производство на этих площадках при участии по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина
компания запустила в ноябре 2022 года. В августе 2023 года состоялся ввод в эксплуатацию всех производственных площадок комплекса. Сейчас он производит 12,5 миллионов яиц в год.
С запуском второй очереди репродуктора в Тюменской области будет производиться 4% яиц индейки от мирового рынка и 60% от российского рынка.