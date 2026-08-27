https://1prime.ru/20260827/danilina-872666799.html

Три сценария для денег, которые сейчас лежат под 12–13%

Три сценария для денег, которые сейчас лежат под 12–13% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Три сценария для денег, которые сейчас лежат под 12–13%

Ставка по вкладам в топ-10 российских банков растет четвертую декаду подряд и в первой декаде августа достигла 12,89% годовых. Однако короткие деньги дорожают... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T06:06+0300

2026-08-27T06:06+0300

2026-08-27T06:06+0300

мнения аналитиков

финансы

банки

вклады

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872666799.jpg?1787799965

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Ставка по вкладам в топ-10 российских банков растет четвертую декаду подряд и в первой декаде августа достигла 12,89% годовых. Однако короткие деньги дорожают на сотые доли, а проценты по вкладам от года и дольше банки вообще перестали менять.По данным "Финуслуг" (мониторинг топ-20 банков на 17 августа), средние ставки: 3 месяца — 13,78%, 6 месяцев — 13,06%, 1 год — 12,37%, 1,5 года — 11,45%, 2 года — 10,98%, 3 года — 10,67%. Чем длиннее срок, тем меньше доходность: разница между тремя месяцами и годом — почти 1,4 п.п. Банки платят за короткие деньги, не фиксируя высокую ставку надолго, рассчитывая на удешевление привлечения через полгода.В среднесрочном прогнозе ЦБ от 24 июля заложена вилка: с 27 июля до конца года средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 13,7–14% годовых (за весь 2026 год — 14,5–14,6% с учетом первого полугодия). Эта вилка задает три реалистичных сценария.Мягкий сценарий (нижняя граница индикативно 13,7%): ЦБ снижает ставку 11 сентября и, вероятно, еще раз до декабря, доводя до 13–13,25%. Аргументы — августовские данные: инфляционные ожидания населения снизились с 14,7% до 13,7%, наблюдаемая инфляция — с 15,1% до 14,3%, деловой климат улучшился.Срединный сценарий (индикативно 13,85%): один шаг на 0,25 процентного пункта, затем пауза. Короткие вклады могут немного подрасти по инерции, после — плавно снижаться к декабрю.Жесткий сценарий (верхняя граница индикативно 14%): пауза на 14%. Основания — ценовые ожидания бизнеса выросли второй месяц подряд (до 21 пункта), фактическая инфляция около 6% без замедления, бизнес-климат хоть и подрос (−2,4 пункта с −3,5 пункта), но остается отрицательным.Для вкладчика разница — не в макроэкономике, а в тактике: продлевать депозит сейчас или ждать. При снижении ставки через полгода условия будут на 1–1,5 процентного пункта хуже; при паузе — спешить некуда, но и ждать более высокой ставки смысла нет.На бумаге 12,89% против прогноза ЦБ по инфляции 6–7% дают реальную доходность +5–6 процентных пункта. Но вкладчики в августе закладывают инфляцию 13,7% годовых — против этой цифры вклад дает минус около 0,8 процентных пункта. Реальная доходность положительна лишь против официального прогноза, а против ожиданий самих вкладчиков — отрицательна.Путаница и с рекламными ставками. Максимальная среди топ-20 на 17 августа — 19% на 3 месяца, отдельные предложения до 25%, но это узкие условия (суммы 10–50 тысяч рублей, короткий срок, часто для новых клиентов). К средней доходности рынка (12,6–12,9%) они не относятся.Ближайший ориентир — заседание ЦБ 11 сентября. Августовские данные (снижение инфляционных ожиданий, стабилизация наблюдаемой инфляции, улучшение бизнес-климата) оставляют пространство для шага вниз, но рост ценовых ожиданий бизнеса и повышенная инфляция позволяют взять паузу. До 11 сентября у вкладчика есть время сравнить не саму ставку, а ее распределение по срокам — это единственный публичный сигнал о том, чего ждут сами банки.Автор: Ираида Данилина, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Ираида Данилина https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1a/872688887_776:0:1856:1080_100x100_80_0_0_3abfe3b19638181be6b043621b52acbe.jpg

Ираида Данилина https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1a/872688887_776:0:1856:1080_100x100_80_0_0_3abfe3b19638181be6b043621b52acbe.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ираида Данилина https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1a/872688887_776:0:1856:1080_100x100_80_0_0_3abfe3b19638181be6b043621b52acbe.jpg

мнения аналитиков, финансы, банки, вклады