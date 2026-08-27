Три сценария для денег, которые сейчас лежат под 12–13%

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Ставка по вкладам в топ-10 российских банков растет четвертую декаду подряд и в первой декаде августа достигла 12,89% годовых. Однако короткие деньги дорожают на сотые доли, а проценты по вкладам от года и дольше банки вообще перестали менять.По данным "Финуслуг" (мониторинг топ-20 банков на 17 августа), средние ставки: 3 месяца — 13,78%, 6 месяцев — 13,06%, 1 год — 12,37%, 1,5 года — 11,45%, 2 года — 10,98%, 3 года — 10,67%. Чем длиннее срок, тем меньше доходность: разница между тремя месяцами и годом — почти 1,4 п.п. Банки платят за короткие деньги, не фиксируя высокую ставку надолго, рассчитывая на удешевление привлечения через полгода.В среднесрочном прогнозе ЦБ от 24 июля заложена вилка: с 27 июля до конца года средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 13,7–14% годовых (за весь 2026 год — 14,5–14,6% с учетом первого полугодия). Эта вилка задает три реалистичных сценария.Мягкий сценарий (нижняя граница индикативно 13,7%): ЦБ снижает ставку 11 сентября и, вероятно, еще раз до декабря, доводя до 13–13,25%. Аргументы — августовские данные: инфляционные ожидания населения снизились с 14,7% до 13,7%, наблюдаемая инфляция — с 15,1% до 14,3%, деловой климат улучшился.Срединный сценарий (индикативно 13,85%): один шаг на 0,25 процентного пункта, затем пауза. Короткие вклады могут немного подрасти по инерции, после — плавно снижаться к декабрю.Жесткий сценарий (верхняя граница индикативно 14%): пауза на 14%. Основания — ценовые ожидания бизнеса выросли второй месяц подряд (до 21 пункта), фактическая инфляция около 6% без замедления, бизнес-климат хоть и подрос (−2,4 пункта с −3,5 пункта), но остается отрицательным.Для вкладчика разница — не в макроэкономике, а в тактике: продлевать депозит сейчас или ждать. При снижении ставки через полгода условия будут на 1–1,5 процентного пункта хуже; при паузе — спешить некуда, но и ждать более высокой ставки смысла нет.На бумаге 12,89% против прогноза ЦБ по инфляции 6–7% дают реальную доходность +5–6 процентных пункта. Но вкладчики в августе закладывают инфляцию 13,7% годовых — против этой цифры вклад дает минус около 0,8 процентных пункта. Реальная доходность положительна лишь против официального прогноза, а против ожиданий самих вкладчиков — отрицательна.Путаница и с рекламными ставками. Максимальная среди топ-20 на 17 августа — 19% на 3 месяца, отдельные предложения до 25%, но это узкие условия (суммы 10–50 тысяч рублей, короткий срок, часто для новых клиентов). К средней доходности рынка (12,6–12,9%) они не относятся.Ближайший ориентир — заседание ЦБ 11 сентября. Августовские данные (снижение инфляционных ожиданий, стабилизация наблюдаемой инфляции, улучшение бизнес-климата) оставляют пространство для шага вниз, но рост ценовых ожиданий бизнеса и повышенная инфляция позволяют взять паузу. До 11 сентября у вкладчика есть время сравнить не саму ставку, а ее распределение по срокам — это единственный публичный сигнал о том, чего ждут сами банки.Автор: Ираида Данилина, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ"
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Ставка по вкладам в топ-10 российских банков растет четвертую декаду подряд и в первой декаде августа достигла 12,89% годовых. Однако короткие деньги дорожают на сотые доли, а проценты по вкладам от года и дольше банки вообще перестали менять.
По данным "Финуслуг" (мониторинг топ-20 банков на 17 августа), средние ставки: 3 месяца — 13,78%, 6 месяцев — 13,06%, 1 год — 12,37%, 1,5 года — 11,45%, 2 года — 10,98%, 3 года — 10,67%. Чем длиннее срок, тем меньше доходность: разница между тремя месяцами и годом — почти 1,4 п.п. Банки платят за короткие деньги, не фиксируя высокую ставку надолго, рассчитывая на удешевление привлечения через полгода.
В среднесрочном прогнозе ЦБ от 24 июля заложена вилка: с 27 июля до конца года средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 13,7–14% годовых (за весь 2026 год — 14,5–14,6% с учетом первого полугодия). Эта вилка задает три реалистичных сценария.
Мягкий сценарий (нижняя граница индикативно 13,7%): ЦБ снижает ставку 11 сентября и, вероятно, еще раз до декабря, доводя до 13–13,25%. Аргументы — августовские данные: инфляционные ожидания населения снизились с 14,7% до 13,7%, наблюдаемая инфляция — с 15,1% до 14,3%, деловой климат улучшился.
Срединный сценарий (индикативно 13,85%): один шаг на 0,25 процентного пункта, затем пауза. Короткие вклады могут немного подрасти по инерции, после — плавно снижаться к декабрю.
Жесткий сценарий (верхняя граница индикативно 14%): пауза на 14%. Основания — ценовые ожидания бизнеса выросли второй месяц подряд (до 21 пункта), фактическая инфляция около 6% без замедления, бизнес-климат хоть и подрос (−2,4 пункта с −3,5 пункта), но остается отрицательным.
Для вкладчика разница — не в макроэкономике, а в тактике: продлевать депозит сейчас или ждать. При снижении ставки через полгода условия будут на 1–1,5 процентного пункта хуже; при паузе — спешить некуда, но и ждать более высокой ставки смысла нет.
На бумаге 12,89% против прогноза ЦБ по инфляции 6–7% дают реальную доходность +5–6 процентных пункта. Но вкладчики в августе закладывают инфляцию 13,7% годовых — против этой цифры вклад дает минус около 0,8 процентных пункта. Реальная доходность положительна лишь против официального прогноза, а против ожиданий самих вкладчиков — отрицательна.
Путаница и с рекламными ставками. Максимальная среди топ-20 на 17 августа — 19% на 3 месяца, отдельные предложения до 25%, но это узкие условия (суммы 10–50 тысяч рублей, короткий срок, часто для новых клиентов). К средней доходности рынка (12,6–12,9%) они не относятся.
Ближайший ориентир — заседание ЦБ 11 сентября. Августовские данные (снижение инфляционных ожиданий, стабилизация наблюдаемой инфляции, улучшение бизнес-климата) оставляют пространство для шага вниз, но рост ценовых ожиданий бизнеса и повышенная инфляция позволяют взять паузу. До 11 сентября у вкладчика есть время сравнить не саму ставку, а ее распределение по срокам — это единственный публичный сигнал о том, чего ждут сами банки.
Автор: Ираида Данилина, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.