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Дефицит Евросоюза в торговле с Китаем достиг почти миллиарда евро в день

Дефицит Евросоюза в торговле с Китаем достиг почти миллиарда евро в день - 27.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит Евросоюза в торговле с Китаем достиг почти миллиарда евро в день

Дефицит Евросоюза в торговле с Китаем достиг почти миллиарда евро в день и продолжает увеличиваться, при этом впервые в дефиците оказались все 27 государств ЕС, | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:12+0300

2026-08-27T15:12+0300

2026-08-27T15:12+0300

мировая экономика

китай

франция

брюссель

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Дефицит Евросоюза в торговле с Китаем достиг почти миллиарда евро в день и продолжает увеличиваться, при этом впервые в дефиците оказались все 27 государств ЕС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Европейский импорт из Китая вырос на 45% за пять лет, в то время как наш экспорт в Китай сокращается. Наш торговый дефицит с Китаем теперь достигает почти одного миллиарда евро в день. С начала этого года он вырос еще на 10%. И в этом году впервые все государства-члены находятся в дефиците", - заявила фон дер Ляйе на экономическом форуме La REF во Франции. По ее словам, сложившаяся ситуация представляет собой "постоянный дисбаланс". Глава ЕК также утверждает, что китайские предприятия могут получать до восьми раз больше государственных субсидий, чем сопоставимые компании в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "По некоторым оценкам, более половины европейского промышленного производства теперь подвержено китайской конкуренции, и дело не только в ценах", - сказала она. Фон дер Ляйен также указала на сохраняющуюся высокую зависимость ЕС от китайских поставок сырья и компонентов, которые Брюссель считает стратегически важными. "Китай контролирует ключевые звенья наших цепочек поставок. Наша зависимость превышает 80% по многим видам критически важного сырья и 90% - по некоторым редкоземельным металлам. Мы видели, что эта зависимость может использоваться как средство давления", - заявила глава Еврокомиссии. По ее словам, Евросоюз намерен добиваться от Пекина более равных условий торговли и готов активнее применять защитные инструменты, если переговоры не дадут результата. "Диалог с Китаем остается необходимым, но он должен приносить результаты. И когда диалога недостаточно, мы должны быть готовы в полной мере использовать наши инструменты. Только за прошлый год мы начали более 30 новых расследований в области торговой защиты. Это почти втрое превышает исторический средний показатель", - сказала фон дер Ляйен.

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мировая экономика, китай, франция, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, ек, оэср