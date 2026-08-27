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Дефицит торговли товарами в США в июле вырос до максимума с марта 2025 года

Дефицит торговли товарами в США в июле вырос до максимума с марта 2025 года - 27.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит торговли товарами в США в июле вырос до максимума с марта 2025 года

Дефицит торговли товарами в США в июле подскочил в месячном выражении на 17,2%, до 118,8 миллиарда долларов, дефицит июля стал самым высоким с марта прошлого... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:47+0300

2026-08-27T16:47+0300

2026-08-27T16:54+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Дефицит торговли товарами в США в июле подскочил в месячном выражении на 17,2%, до 118,8 миллиарда долларов, дефицит июля стал самым высоким с марта прошлого года, свидетельствуют предварительные данные бюро переписи населения министерства торговли страны. "Дефицит международной торговли (товарами - ред.) составил 118,8 миллиарда долларов в июле, что на 17,4 миллиарда долларов больше, чем 101,4 миллиарда долларов в июне", - говорится в релизе. В годовом выражении рост дефицита торговли товарами при этом составил 17,3%, следует из статистики. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит в 99 миллиардов долларов. Экспорт товаров из США в отчетном месяце снизился к июню на 2,9%, или на 6 миллиардов долларов, до 199,4 миллиарда. Годовой рост составил 11,7%. Импорт вырос на 3,7% в месячном выражении, или на 11,4 миллиарда долларов, до 318,2 миллиарда. По сравнению с июлем прошлого года показатель поднялся на 13,7%.

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