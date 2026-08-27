https://1prime.ru/20260827/dohody-872716152.html

Доходы региональных бюджетов в первой половине 2026 года выросли на 8,5%

Доходы региональных бюджетов в первой половине 2026 года выросли на 8,5% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Доходы региональных бюджетов в первой половине 2026 года выросли на 8,5%

Доходы региональных бюджетов РФ в первой половине 2026 года выросли на 8,5% в годовом выражении и достигли 11 триллионов рублей, при этом рост налоговых и... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T00:18+0300

2026-08-27T00:18+0300

2026-08-27T00:18+0300

финансы

калмыкия

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872716152.jpg?1787779118

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доходы региональных бюджетов РФ в первой половине 2026 года выросли на 8,5% в годовом выражении и достигли 11 триллионов рублей, при этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 10,3%, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "По итогам первой половины 2026‑го доходы региональных бюджетов увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 11,0 трлн рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 10,3%, в то время как межбюджетные трансферты снизились на 2,0%", - говорится в обзоре. Доходы бюджетов за этот период выросли в 78 субъектах РФ, при этом рост налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 83 регионах, отмечается в обзоре. В налоговых поступлениях наиболее заметную динамику показали НДФЛ и акцизы. Так, поступления НДФЛ увеличились на 15,6% на фоне роста фонда оплаты труда, а акцизов – на 20,3% из-за пересмотра налогообложения ключевых подакцизных товаров, сказано в документе. "По НДФЛ наиболее заметный прирост отмечен в Республике Алтай (+64,4%), Калмыкии (+62,0%) и Дагестане (+58,7%), а также Липецкой (+37,0%) и Магаданской (+31,4%) областях", - отмечается в обзоре. Расходы региональных бюджетов выросли на 5%, составив 11,04 триллиона рублей, отметили в "Эксперт РА".

калмыкия

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, калмыкия, дагестан