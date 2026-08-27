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Доходы региональных бюджетов в первой половине 2026 года выросли на 8,5%
Доходы региональных бюджетов в первой половине 2026 года выросли на 8,5% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Доходы региональных бюджетов в первой половине 2026 года выросли на 8,5%
Доходы региональных бюджетов РФ в первой половине 2026 года выросли на 8,5% в годовом выражении и достигли 11 триллионов рублей, при этом рост налоговых и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T00:18+0300
2026-08-27T00:18+0300
2026-08-27T00:18+0300
финансы
калмыкия
дагестан
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доходы региональных бюджетов РФ в первой половине 2026 года выросли на 8,5% в годовом выражении и достигли 11 триллионов рублей, при этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 10,3%, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"По итогам первой половины 2026‑го доходы региональных бюджетов увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 11,0 трлн рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 10,3%, в то время как межбюджетные трансферты снизились на 2,0%", - говорится в обзоре.
Доходы бюджетов за этот период выросли в 78 субъектах РФ, при этом рост налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 83 регионах, отмечается в обзоре.
В налоговых поступлениях наиболее заметную динамику показали НДФЛ и акцизы. Так, поступления НДФЛ увеличились на 15,6% на фоне роста фонда оплаты труда, а акцизов – на 20,3% из-за пересмотра налогообложения ключевых подакцизных товаров, сказано в документе.
"По НДФЛ наиболее заметный прирост отмечен в Республике Алтай (+64,4%), Калмыкии (+62,0%) и Дагестане (+58,7%), а также Липецкой (+37,0%) и Магаданской (+31,4%) областях", - отмечается в обзоре.
Расходы региональных бюджетов выросли на 5%, составив 11,04 триллиона рублей, отметили в "Эксперт РА".
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финансы, калмыкия, дагестан
Финансы, Калмыкия, Дагестан
Доходы региональных бюджетов в первой половине 2026 года выросли на 8,5%
"Эксперт РА": доходы региональных бюджетов в I половине 2026 года выросли на 8,5%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доходы региональных бюджетов РФ в первой половине 2026 года выросли на 8,5% в годовом выражении и достигли 11 триллионов рублей, при этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 10,3%, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"По итогам первой половины 2026‑го доходы региональных бюджетов увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 11,0 трлн рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 10,3%, в то время как межбюджетные трансферты снизились на 2,0%", - говорится в обзоре.
Доходы бюджетов за этот период выросли в 78 субъектах РФ, при этом рост налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 83 регионах, отмечается в обзоре.
В налоговых поступлениях наиболее заметную динамику показали НДФЛ и акцизы. Так, поступления НДФЛ увеличились на 15,6% на фоне роста фонда оплаты труда, а акцизов – на 20,3% из-за пересмотра налогообложения ключевых подакцизных товаров, сказано в документе.
"По НДФЛ наиболее заметный прирост отмечен в Республике Алтай (+64,4%), Калмыкии (+62,0%) и Дагестане (+58,7%), а также Липецкой (+37,0%) и Магаданской (+31,4%) областях", - отмечается в обзоре.
Расходы региональных бюджетов выросли на 5%, составив 11,04 триллиона рублей, отметили в "Эксперт РА".