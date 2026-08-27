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Доходы бюджета за полгода существенно превысили прогноз, заявил Мишустин
Доходы бюджета за полгода существенно превысили прогноз, заявил Мишустин - 27.08.2026, ПРАЙМ
Доходы бюджета за полгода существенно превысили прогноз, заявил Мишустин
Доходы федерального бюджета РФ за первое полугодие 2026 года превысили 18,64 триллиона рублей, что существенно больше прогноза, заявил премьер-министр РФ Михаил | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:53+0300
2026-08-27T16:53+0300
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россия
финансы
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ за первое полугодие 2026 года превысили 18,64 триллиона рублей, что существенно больше прогноза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Растут доходы бюджета - они превысили 18,64 триллиона рублей. Это существенно больше прогноза", - сказал он, выступая на заседании правительства, на котором рассматривалось исполнение бюджета за первое полугодие текущего года. "Вклад ненефтегазовых поступлений уже преодолел планку 80% общей суммы. Идет серьезная диверсификация нашей экономики в сторону секторов, которые производят продукцию с более высокой добавленной стоимостью", - добавил Мишустин. При этом расходы бюджета позволили ускорить решение целого ряда задач, в том числе в сфере социальной поддержки граждан и в части укрепления различных секторов промышленности и научно-технологического развития, добавил премьер-министр. Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), а расходы составят 44,069 триллиона - 18,7% ВВП.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
Доходы бюджета за полгода существенно превысили прогноз, заявил Мишустин
Мишустин: доходы российского бюджета за первое полугодие превысили 18,64 триллиона рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ за первое полугодие 2026 года превысили 18,64 триллиона рублей, что существенно больше прогноза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Растут доходы бюджета - они превысили 18,64 триллиона рублей. Это существенно больше прогноза", - сказал он, выступая на заседании правительства, на котором рассматривалось исполнение бюджета за первое полугодие текущего года.
"Вклад ненефтегазовых поступлений уже преодолел планку 80% общей суммы. Идет серьезная диверсификация нашей экономики в сторону секторов, которые производят продукцию с более высокой добавленной стоимостью", - добавил Мишустин.
При этом расходы бюджета позволили ускорить решение целого ряда задач, в том числе в сфере социальной поддержки граждан и в части укрепления различных секторов промышленности и научно-технологического развития, добавил премьер-министр.
Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), а расходы составят 44,069 триллиона - 18,7% ВВП.