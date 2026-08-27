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Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей

Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей

Долг Томской и Ярославской областей перед федеральным бюджетом России будет сокращен на 5 миллиардов рублей, это поможет укрепить экономическую базу этих... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:10+0300

2026-08-27T16:10+0300

2026-08-27T16:13+0300

россия

финансы

ярославская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Долг Томской и Ярославской областей перед федеральным бюджетом России будет сокращен на 5 миллиардов рублей, это поможет укрепить экономическую базу этих регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. "Теперь мы сократим долги перед федеральный бюджетом для Томской, Ярославской областей на общую сумму в 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что это укрепит экономическую базу регионов, поможет им в реализации ключевых программ", - сказал он. По словам Мишустина, остальные российские регионы уже активно направляют высвободившиеся средства на финансирование важных проектов. "Уже 70 регионов воспользовались этой программой, дополнительно проинвестировав в свои экономики свыше четверти триллиона рублей. Необходимое финансирование получили ряд инициатив, такие, как обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, возведение коммунальной инфраструктуры и многие другие важные вызовы, которые требуют обязательного решения, включая помощь нашим защитникам, которые в ходе специальной военной операции отстаивают интересы страны", - добавил он.

ярославская область

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