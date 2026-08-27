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Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей
Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей
Долг Томской и Ярославской областей перед федеральным бюджетом России будет сокращен на 5 миллиардов рублей, это поможет укрепить экономическую базу этих... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:10+0300
2026-08-27T16:13+0300
россия
финансы
ярославская область
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872735975.jpg?1787836389
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Долг Томской и Ярославской областей перед федеральным бюджетом России будет сокращен на 5 миллиардов рублей, это поможет укрепить экономическую базу этих регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. "Теперь мы сократим долги перед федеральный бюджетом для Томской, Ярославской областей на общую сумму в 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что это укрепит экономическую базу регионов, поможет им в реализации ключевых программ", - сказал он. По словам Мишустина, остальные российские регионы уже активно направляют высвободившиеся средства на финансирование важных проектов. "Уже 70 регионов воспользовались этой программой, дополнительно проинвестировав в свои экономики свыше четверти триллиона рублей. Необходимое финансирование получили ряд инициатив, такие, как обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, возведение коммунальной инфраструктуры и многие другие важные вызовы, которые требуют обязательного решения, включая помощь нашим защитникам, которые в ходе специальной военной операции отстаивают интересы страны", - добавил он.
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россия, финансы, ярославская область, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Ярославская область, Михаил Мишустин
16:10 27.08.2026 (обновлено: 16:13 27.08.2026)
 
Долг Томской и Ярославской областей сократят на 5 миллиардов рублей

Мишустин: долги Томской и Ярославской областей перед бюджетом сократят на 5 млрд рублей

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Долг Томской и Ярославской областей перед федеральным бюджетом России будет сокращен на 5 миллиардов рублей, это поможет укрепить экономическую базу этих регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Теперь мы сократим долги перед федеральный бюджетом для Томской, Ярославской областей на общую сумму в 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что это укрепит экономическую базу регионов, поможет им в реализации ключевых программ", - сказал он.
По словам Мишустина, остальные российские регионы уже активно направляют высвободившиеся средства на финансирование важных проектов.
"Уже 70 регионов воспользовались этой программой, дополнительно проинвестировав в свои экономики свыше четверти триллиона рублей. Необходимое финансирование получили ряд инициатив, такие, как обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, возведение коммунальной инфраструктуры и многие другие важные вызовы, которые требуют обязательного решения, включая помощь нашим защитникам, которые в ходе специальной военной операции отстаивают интересы страны", - добавил он.
 
РОССИЯФинансыЯрославская областьМихаил Мишустин
 
 
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