https://1prime.ru/20260827/dolja-872739795.html
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:23+0300
2026-08-27T17:23+0300
2026-08-27T17:28+0300
россия
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872739795.jpg?1787840887
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка России. Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за июль до 1,01 триллиона рублей с 984 миллиарда. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа снизился до 32,958 триллиона рублей с 32,964 триллиона месяцем ранее. При этом до того эта доля начала снижаться начиная с зимы, до исторического минимума в 3% по итогам июня.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%
ЦБ: доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла на 0,1 процентного пункта, до 3,1%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за июль до 1,01 триллиона рублей с 984 миллиарда. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа снизился до 32,958 триллиона рублей с 32,964 триллиона месяцем ранее.
При этом до того эта доля начала снижаться начиная с зимы, до исторического минимума в 3% по итогам июня.