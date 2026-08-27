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Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%

Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:23+0300

2026-08-27T17:23+0300

2026-08-27T17:28+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка России. Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за июль до 1,01 триллиона рублей с 984 миллиарда. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа снизился до 32,958 триллиона рублей с 32,964 триллиона месяцем ранее. При этом до того эта доля начала снижаться начиная с зимы, до исторического минимума в 3% по итогам июня.

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