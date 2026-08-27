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Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1% - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:23+0300
2026-08-27T17:28+0300
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка России. Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за июль до 1,01 триллиона рублей с 984 миллиарда. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа снизился до 32,958 триллиона рублей с 32,964 триллиона месяцем ранее. При этом до того эта доля начала снижаться начиная с зимы, до исторического минимума в 3% по итогам июня.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
17:23 27.08.2026 (обновлено: 17:28 27.08.2026)
 
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла до 3,1%

ЦБ: доля ОФЗ в собственности иностранцев в июле выросла на 0,1 процентного пункта, до 3,1%

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,1%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за июль до 1,01 триллиона рублей с 984 миллиарда. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа снизился до 32,958 триллиона рублей с 32,964 триллиона месяцем ранее.
При этом до того эта доля начала снижаться начиная с зимы, до исторического минимума в 3% по итогам июня.
 
РОССИЯФинансыБанк России
 
 
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