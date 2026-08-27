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Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 20 марта
Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 20 марта - 27.08.2026, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 20 марта
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей - впервые с 20 марта, следует из данных торгов. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:24+0300
2026-08-27T13:24+0300
2026-08-27T13:24+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей - впервые с 20 марта, следует из данных торгов. К 13.07 мск курс доллара подскочил на 1,29 рубля относительно предыдущего закрытия - до 85,96 рубля. А минутами ранее он повышался до 86,02 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынок, доллар, рубль, торги, валюта
Рынок, доллар, рубль, Торги, валюта
Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 20 марта
Расчетный курс доллара впервые с 20 марта поднялся выше 86 рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей - впервые с 20 марта, следует из данных торгов.
К 13.07 мск курс доллара подскочил на 1,29 рубля относительно предыдущего закрытия - до 85,96 рубля. А минутами ранее он повышался до 86,02 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.