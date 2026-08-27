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В ЕАО открыли цех по производству новой аэродромной техники
В ЕАО открыли цех по производству новой аэродромной техники - 27.08.2026, ПРАЙМ
В ЕАО открыли цех по производству новой аэродромной техники
Экспериментальный цех по производству новой аэродромной техники открыли в Еврейской автономной области, говорится в сообщении Минпромторга России. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:32+0300
2026-08-27T17:32+0300
2026-08-27T17:32+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Экспериментальный цех по производству новой аэродромной техники открыли в Еврейской автономной области, говорится в сообщении Минпромторга России.
"В ЕАО открыли экспериментальный цех по производству новой аэродромной техники. В торжественной церемонии запуска нового производственного цеха и испытательной лаборатории Регионального технического центра приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что площадь нового цеха составляет около 1 тысячи квадратных метров. Площадка стала восьмой в производственном комплексе Регионального технического центра (РТЦ).
В начале августа более 20 видов техники компании включено в реестр российской промышленной продукции. Это оборудование для обслуживания воздушных судов: пассажирские трапы, багажные тягачи, кейтеринговые автолифты, обогреватели, а также спецмашины и транспортеры. Ряд продукции не имеет аналогов в России и поставляется за рубеж.
"С гордостью можем сегодня сказать, что наша страна способна обеспечить себя качественной современной аэродромной техникой, произведенной здесь, в Еврейской автономной области", - сказал Куликов.
В новом цехе планируется создавать новые образцы техники и расширять линейку оборудования для наземного обслуживания авиации. Развитие производства также позволит предприятию увеличить число рабочих мест.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
В ЕАО открыли цех по производству новой аэродромной техники
В ЕАО открыли экспериментальный цех по производству новой аэродромной техники
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Экспериментальный цех по производству новой аэродромной техники открыли в Еврейской автономной области, говорится в сообщении Минпромторга России.
"В ЕАО открыли экспериментальный цех по производству новой аэродромной техники. В торжественной церемонии запуска нового производственного цеха и испытательной лаборатории Регионального технического центра приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что площадь нового цеха составляет около 1 тысячи квадратных метров. Площадка стала восьмой в производственном комплексе Регионального технического центра (РТЦ).
В начале августа более 20 видов техники компании включено в реестр российской промышленной продукции. Это оборудование для обслуживания воздушных судов: пассажирские трапы, багажные тягачи, кейтеринговые автолифты, обогреватели, а также спецмашины и транспортеры. Ряд продукции не имеет аналогов в России и поставляется за рубеж.
"С гордостью можем сегодня сказать, что наша страна способна обеспечить себя качественной современной аэродромной техникой, произведенной здесь, в Еврейской автономной области", - сказал Куликов.
В новом цехе планируется создавать новые образцы техники и расширять линейку оборудования для наземного обслуживания авиации. Развитие производства также позволит предприятию увеличить число рабочих мест.