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Египет: прямые рейсы из России открывают новые направления для туристов

Египет: прямые рейсы из России открывают новые направления для туристов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Египет: прямые рейсы из России открывают новые направления для туристов

Прямые рейсы из России в Александрию и Эль-Аламейн открывают для российских туристов новые направления для отдыха на побережье Средиземного моря, заявил министр | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:13+0300

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2026-08-27T12:13+0300

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БЕЙРУТ, 27 авг - ПРАЙМ. Прямые рейсы из России в Александрию и Эль-Аламейн открывают для российских туристов новые направления для отдыха на побережье Средиземного моря, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. В среду МИД РФ сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и Абдель Аты провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность продолжения тесной координации в интересах укрепления торгово-экономического взаимодействия между Россией и Египтом. Первый рейс из международного аэропорта Эль-Аламейна в Москву состоялся 15 августа. "Министр Абдель Аты приветствовал решение Росавиации о запуске прямых рейсов из России в аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, отметив, что это откроет новые направления для российских туристов и даст им возможность посещать курорты на средиземноморском побережье", - говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

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