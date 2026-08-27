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"Росатом" построит в Египте центр трехмерной печати - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" построит в Египте центр трехмерной печати
"Росатом" построит в Египте центр трехмерной печати - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Росатом" построит в Египте центр трехмерной печати
"Росатом" готов построить в Египте центр технологий трехмерной печати (аддитивных технологий), стороны подписали совместное заявление о намерениях, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:58+0300
2026-08-27T16:02+0300
египет
росатом
аэс "эль-дабаа"
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Росатом" готов построить в Египте центр технологий трехмерной печати (аддитивных технологий), стороны подписали совместное заявление о намерениях, сообщила пресс-служба топливного дивизиона российской атомной госкорпорации. Министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Махмуд Эсмат в рамках своего визита в Россию посетил московский Центр аддитивных технологий - предприятие топливного дивизиона "Росатома". Российская сторона представила Эсмату продукты и услуги "Росатома" в области технологий аддитивного производства - от 3D-сканирования до печати металлических и пластиковых изделий, а также широкую продуктовую линейку 3D-принтеров, разработанных и выпускаемых на предприятиях российской атомной промышленности. "По итогам визита топливный дивизион "Росатома" и исполнительный орган по надзору за проектами сооружения атомных электростанций Арабской Республики Египет EA-SNPP подписали совместное заявление о намерениях по сотрудничеству в создании центра аддитивных технологий в Египте", - говорится в сообщении. Внедрение аддитивных технологий в Египте может стать важным фактором для более эффективного развития национальной промышленности, способствуя локализации производства запасных частей и снижая зависимость от импортных поставок. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность и гибкость операционной деятельности для заказчиков услуг по 3D-печати, отмечается в сообщении. Топливный дивизион "Росатома" уже имеет успешную историю сотрудничества с египетскими партнерами, поставляя компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора ETRR-2, расположенного в Центре ядерных исследований в городе Иншас, напомнила президент АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Наталья Никипелова, слова которой приведены в сообщении. "Основные перспективы нашего партнерства связаны с обеспечением ядерным топливом четырех энергоблоков будущей АЭС "Эль-Дабаа". Первая поставка в Египет ядерного топлива для реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Эль-Дабаа" планируется уже в 2027 году", - добавила она. Аддитивные технологии – это новое неядерное направление сотрудничества с египетской стороной, имеющее большие перспективы, отметила Никипелова.
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40
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египет, росатом, аэс "эль-дабаа"
ЕГИПЕТ, Росатом, АЭС "Эль-Дабаа"
15:58 27.08.2026 (обновлено: 16:02 27.08.2026)
 
"Росатом" построит в Египте центр трехмерной печати

"Росатом" готов построить в Египте центр технологий трехмерной печати

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Росатом" готов построить в Египте центр технологий трехмерной печати (аддитивных технологий), стороны подписали совместное заявление о намерениях, сообщила пресс-служба топливного дивизиона российской атомной госкорпорации.
Министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Махмуд Эсмат в рамках своего визита в Россию посетил московский Центр аддитивных технологий - предприятие топливного дивизиона "Росатома".
Российская сторона представила Эсмату продукты и услуги "Росатома" в области технологий аддитивного производства - от 3D-сканирования до печати металлических и пластиковых изделий, а также широкую продуктовую линейку 3D-принтеров, разработанных и выпускаемых на предприятиях российской атомной промышленности.
"По итогам визита топливный дивизион "Росатома" и исполнительный орган по надзору за проектами сооружения атомных электростанций Арабской Республики Египет EA-SNPP подписали совместное заявление о намерениях по сотрудничеству в создании центра аддитивных технологий в Египте", - говорится в сообщении.
Внедрение аддитивных технологий в Египте может стать важным фактором для более эффективного развития национальной промышленности, способствуя локализации производства запасных частей и снижая зависимость от импортных поставок. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность и гибкость операционной деятельности для заказчиков услуг по 3D-печати, отмечается в сообщении.
Топливный дивизион "Росатома" уже имеет успешную историю сотрудничества с египетскими партнерами, поставляя компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора ETRR-2, расположенного в Центре ядерных исследований в городе Иншас, напомнила президент АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Наталья Никипелова, слова которой приведены в сообщении.
"Основные перспективы нашего партнерства связаны с обеспечением ядерным топливом четырех энергоблоков будущей АЭС "Эль-Дабаа". Первая поставка в Египет ядерного топлива для реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Эль-Дабаа" планируется уже в 2027 году", - добавила она. Аддитивные технологии – это новое неядерное направление сотрудничества с египетской стороной, имеющее большие перспективы, отметила Никипелова.
 
ЕГИПЕТРосатомАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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