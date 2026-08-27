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Фон дер Ляйен пожаловалась на цены на энергию в ЕС

Фон дер Ляйен пожаловалась на цены на энергию в ЕС - 27.08.2026, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен пожаловалась на цены на энергию в ЕС

Высокая стоимость энергии стала главным фактором, ограничивающим конкурентоспособность и экономическую независимость Евросоюза, при этом цены в ЕС остаются в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:06+0300

2026-08-27T19:06+0300

2026-08-27T19:11+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Высокая стоимость энергии стала главным фактором, ограничивающим конкурентоспособность и экономическую независимость Евросоюза, при этом цены в ЕС остаются в два-три раза выше, чем в США и Китае, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экономическом форуме La REF во Франции. "Энергия сегодня является главным фактором, ограничивающим нашу конкурентоспособность и независимость. Цены в Европе по-прежнему в два-три раза выше, чем в Соединенных Штатах или Китае. И более половины используемой нами энергии все еще приходится на импортируемое ископаемое топливо. Эта зависимость обходится дорого", - сказала фон дер Ляйен. В начале своего выступления глава ЕК также признала, что прежняя экономическая модель Европы, одной из основ которой была дешевая импортная энергия, прекратила существование. Россию в своем выступлении фон дер Ляйен не упомянула. "Долгое время европейская экономическая модель основывалась на нескольких четких предпосылках: дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, расширяющийся доступ к китайскому рынку, американская стратегическая защита и западный технологический прогресс. Все это исчезло", - сказала фон дер Ляйен. До начала украинского конфликта Россия была крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обеспечивая 45% его импорта в 2021 году. На Россию также приходилось около половины импорта угля ЕС, она была одним из крупнейших поставщиков нефти. Впоследствии Евросоюз полностью запретил импорт российского угля, ввел эмбарго на морские поставки российской нефти и резко сократил закупки российского газа. Сама фон дер Ляйен ранее признавала, что отказ от российских энергоносителей имел экономическую цену для Европы. В январе 2025 года она заявила, что после резкого сокращения зависимости от российского ископаемого топлива европейские домохозяйства и предприятия столкнулись со стремительным ростом стоимости энергии. На проблему высокой зависимости европейской экономики от ископаемого топлива ранее указывал и бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги в подготовленном для Еврокомиссии докладе о конкурентоспособности ЕС. Он отмечал, что после потери доступа к российскому трубопроводному газу доля СПГ в импорте газа Евросоюза выросла с 20% в 2021 году до 42% в 2023-м, причем СПГ на спотовом рынке, как правило, обходится дороже трубопроводного газа из-за расходов на сжижение и транспортировку. Драги предупреждал, что газ продолжает играть определяющую роль в стоимости энергии и делает европейскую экономику уязвимой перед новыми ценовыми потрясениями. Россия неоднократно заявляла, что отказ ЕС от российских энергоносителей нанес ущерб европейской экономике, привел к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности.

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мировая экономика, европа, китай, сша, урсула фон дер ляйен, марио драги, ес, ек