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Экономист назвала три уровня риска при покупке золота - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Экономист назвала три уровня риска при покупке золота
Экономист назвала три уровня риска при покупке золота - 27.08.2026, ПРАЙМ
Экономист назвала три уровня риска при покупке золота
При использовании золота для защиты капитала важно учитывать не только его рыночную цену, но и место хранения актива и юридическое оформление прав на него,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T06:40+0300
2026-08-27T06:40+0300
финансы
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. При использовании золота для защиты капитала важно учитывать не только его рыночную цену, но и место хранения актива и юридическое оформление прав на него, сообщила управляющий партнер O2 Consulting и Oxygen Empire Dubai Ольга Сорокина. Она отметила, что золото покупается как элемент защиты капитала, а не для спекуляций, при этом стоит учитывать три уровня риска. "Первый - рыночный: цена золота может не только расти, это один из самых волатильных инструментов. Второй - инфраструктурный: где находится актив и от кого зависит возможность им распорядиться. Третий - юридический: кто является собственником, какие документы это подтверждают, может ли актив быть разделен, унаследован, арестован или включен в конкурсную массу", - приводит слова Сорокиной "Лента.ру". Для непрофессионального инвестора, отметила Сорокина, важно заранее определить не только количество приобретаемого золота, но и то, каким именно юридическим правом на него он будет владеть. Экономист также отметила, что массовый переход сбережений в физическое золото может свидетельствовать о повышенном спросе на сохранение капитала и снижении готовности принимать предпринимательский риск. "Золото способно сохранять частное богатство, но само по себе не финансирует создание новых компаний, технологий и рабочих мест", - заключила Сорокина.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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финансы
Финансы
06:40 27.08.2026
 
Экономист назвала три уровня риска при покупке золота

Экономист Сорокина: при покупке золота важно учитывать место хранения актива

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. При использовании золота для защиты капитала важно учитывать не только его рыночную цену, но и место хранения актива и юридическое оформление прав на него, сообщила управляющий партнер O2 Consulting и Oxygen Empire Dubai Ольга Сорокина.
Она отметила, что золото покупается как элемент защиты капитала, а не для спекуляций, при этом стоит учитывать три уровня риска.
"Первый - рыночный: цена золота может не только расти, это один из самых волатильных инструментов. Второй - инфраструктурный: где находится актив и от кого зависит возможность им распорядиться. Третий - юридический: кто является собственником, какие документы это подтверждают, может ли актив быть разделен, унаследован, арестован или включен в конкурсную массу", - приводит слова Сорокиной "Лента.ру".
Для непрофессионального инвестора, отметила Сорокина, важно заранее определить не только количество приобретаемого золота, но и то, каким именно юридическим правом на него он будет владеть.
Экономист также отметила, что массовый переход сбережений в физическое золото может свидетельствовать о повышенном спросе на сохранение капитала и снижении готовности принимать предпринимательский риск.
"Золото способно сохранять частное богатство, но само по себе не финансирует создание новых компаний, технологий и рабочих мест", - заключила Сорокина.
 
Финансы
 
 
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