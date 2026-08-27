https://1prime.ru/20260827/ekonomist-872717526.html
Экономист назвала три уровня риска при покупке золота
Экономист назвала три уровня риска при покупке золота - 27.08.2026, ПРАЙМ
Экономист назвала три уровня риска при покупке золота
При использовании золота для защиты капитала важно учитывать не только его рыночную цену, но и место хранения актива и юридическое оформление прав на него,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T06:40+0300
2026-08-27T06:40+0300
2026-08-27T06:40+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872717526.jpg?1787802021
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. При использовании золота для защиты капитала важно учитывать не только его рыночную цену, но и место хранения актива и юридическое оформление прав на него, сообщила управляющий партнер O2 Consulting и Oxygen Empire Dubai Ольга Сорокина.
Она отметила, что золото покупается как элемент защиты капитала, а не для спекуляций, при этом стоит учитывать три уровня риска.
"Первый - рыночный: цена золота может не только расти, это один из самых волатильных инструментов. Второй - инфраструктурный: где находится актив и от кого зависит возможность им распорядиться. Третий - юридический: кто является собственником, какие документы это подтверждают, может ли актив быть разделен, унаследован, арестован или включен в конкурсную массу", - приводит слова Сорокиной "Лента.ру".
Для непрофессионального инвестора, отметила Сорокина, важно заранее определить не только количество приобретаемого золота, но и то, каким именно юридическим правом на него он будет владеть.
Экономист также отметила, что массовый переход сбережений в физическое золото может свидетельствовать о повышенном спросе на сохранение капитала и снижении готовности принимать предпринимательский риск.
"Золото способно сохранять частное богатство, но само по себе не финансирует создание новых компаний, технологий и рабочих мест", - заключила Сорокина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы
Экономист назвала три уровня риска при покупке золота
Экономист Сорокина: при покупке золота важно учитывать место хранения актива
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. При использовании золота для защиты капитала важно учитывать не только его рыночную цену, но и место хранения актива и юридическое оформление прав на него, сообщила управляющий партнер O2 Consulting и Oxygen Empire Dubai Ольга Сорокина.
Она отметила, что золото покупается как элемент защиты капитала, а не для спекуляций, при этом стоит учитывать три уровня риска.
"Первый - рыночный: цена золота может не только расти, это один из самых волатильных инструментов. Второй - инфраструктурный: где находится актив и от кого зависит возможность им распорядиться. Третий - юридический: кто является собственником, какие документы это подтверждают, может ли актив быть разделен, унаследован, арестован или включен в конкурсную массу", - приводит слова Сорокиной "Лента.ру".
Для непрофессионального инвестора, отметила Сорокина, важно заранее определить не только количество приобретаемого золота, но и то, каким именно юридическим правом на него он будет владеть.
Экономист также отметила, что массовый переход сбережений в физическое золото может свидетельствовать о повышенном спросе на сохранение капитала и снижении готовности принимать предпринимательский риск.
"Золото способно сохранять частное богатство, но само по себе не финансирует создание новых компаний, технологий и рабочих мест", - заключила Сорокина.