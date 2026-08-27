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Эксперт назвал ключевые показатели для электромобилей в такси

Эксперт назвал ключевые показатели для электромобилей в такси - 27.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал ключевые показатели для электромобилей в такси

Ключевыми показателями для электромобилей в такси являются стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:40+0300

2026-08-27T12:40+0300

2026-08-27T12:40+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ключевыми показателями для электромобилей в такси являются стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость, рассказал РИА Новости замгендиректора "ВТБ Лизинга" Александр Ганчев. "Частный клиент выбирает автомобиль, бизнес - экономику эксплуатации. Для такси ключевые показатели: стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость. Поэтому интерес к электромобилям есть, но массового перехода корпоративных парков пока не происходит", - пояснил Ганчев. По словам замглавы "ВТБ Лизинга", электромобили в структуре продаж легковых машин компании по итогу первого полугодия текущего года заняли долю в 6,1%, а в такси - 3,2%. При этом спрос нестабилен и не демонстрирует явной связи с текущими событиями. "Так, в такси доля "электричек" в марте-апреле доходила до 6%, а в июне-июле передач электромобилей не было. Это хорошо показывает разницу между массовым авторынком и лизингом", - заключил Ганчев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, втб, втб лизинг