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Эксперт назвал ключевые показатели для электромобилей в такси
Эксперт назвал ключевые показатели для электромобилей в такси - 27.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал ключевые показатели для электромобилей в такси
Ключевыми показателями для электромобилей в такси являются стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:40+0300
2026-08-27T12:40+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ключевыми показателями для электромобилей в такси являются стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость, рассказал РИА Новости замгендиректора "ВТБ Лизинга" Александр Ганчев.
"Частный клиент выбирает автомобиль, бизнес - экономику эксплуатации. Для такси ключевые показатели: стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость. Поэтому интерес к электромобилям есть, но массового перехода корпоративных парков пока не происходит", - пояснил Ганчев.
По словам замглавы "ВТБ Лизинга", электромобили в структуре продаж легковых машин компании по итогу первого полугодия текущего года заняли долю в 6,1%, а в такси - 3,2%. При этом спрос нестабилен и не демонстрирует явной связи с текущими событиями.
"Так, в такси доля "электричек" в марте-апреле доходила до 6%, а в июне-июле передач электромобилей не было. Это хорошо показывает разницу между массовым авторынком и лизингом", - заключил Ганчев.
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бизнес, финансы, втб, втб лизинг
Бизнес, Финансы, ВТБ, ВТБ лизинг
Эксперт назвал ключевые показатели для электромобилей в такси
Замгендиректора "ВТБ Лизинга" Ганчев назвал ключевые показатели для электромобилей в такси
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ключевыми показателями для электромобилей в такси являются стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость, рассказал РИА Новости замгендиректора "ВТБ Лизинга" Александр Ганчев.
"Частный клиент выбирает автомобиль, бизнес - экономику эксплуатации. Для такси ключевые показатели: стоимость километра, зарядная инфраструктура, простой во время зарядки и остаточная стоимость. Поэтому интерес к электромобилям есть, но массового перехода корпоративных парков пока не происходит", - пояснил Ганчев.
По словам замглавы "ВТБ Лизинга", электромобили в структуре продаж легковых машин компании по итогу первого полугодия текущего года заняли долю в 6,1%, а в такси - 3,2%. При этом спрос нестабилен и не демонстрирует явной связи с текущими событиями.
"Так, в такси доля "электричек" в марте-апреле доходила до 6%, а в июне-июле передач электромобилей не было. Это хорошо показывает разницу между массовым авторынком и лизингом", - заключил Ганчев.