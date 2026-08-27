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Эксперт рассказал о внедрении ИИ в российских компаниях

Эксперт рассказал о внедрении ИИ в российских компаниях - 27.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о внедрении ИИ в российских компаниях

Искусственный интеллект стал неотъемлемым рабочим инструментом российских компаний, наиболее активно его внедряют представители финансового сектора, IT и... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:06+0300

2026-08-27T14:06+0300

2026-08-27T14:12+0300

технологии

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Искусственный интеллект стал неотъемлемым рабочим инструментом российских компаний, наиболее активно его внедряют представители финансового сектора, IT и телекома, e-commerce и ритейла, заявил РИА Новости управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. "Искусственный интеллект уже стал неотъемлемым рабочим инструментом для повышения операционной эффективности и качества управленческих решений российских компаний. Наиболее активное внедрение ИИ наблюдается в отраслях, где сочетаются большой объем данных и возможность быстро монетизировать эффект от автоматизации", - сказал он. Лидерами, по его словам, тут являются финансовый сектор, IT и телеком, e-commerce и ритейл. "В банках и финтехе ИИ прочно вошел в процессы скоринга, антифрода, риск-менеджмента и персонализации предложений. Ритейл и маркетплейсы активно используют алгоритмы для прогнозирования спроса, динамического ценообразования, управления ассортиментом и логистическими потоками. Технологические компании применяют ИИ для продуктовой аналитики, автоматизации разработки и улучшения клиентского опыта", - пояснил собеседник агентства. Параллельно, добавил Астафьев, ускоряется проникновение ИИ в промышленность, энергетику, логистику, фармацевтику и медицину. "В этих секторах ценность ИИ проявляется в снижении простоев, оптимизации использования ресурсов, ускорении исследований и минимизации стоимости ошибок — что особенно критично при высоких капитальных затратах и жестких требованиях к безопасности. Например, в промышленности ИИ помогает прогнозировать отказы оборудования и планировать техобслуживание, а в фармацевтике — ускорять подбор молекул и анализ клинических данных", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии